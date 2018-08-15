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Ігор Мосійчук
Ігор Мосійчук
Народний депутат УкраїниВсе статьи автора

Артем Ситник особисто покриває контрабанду лісу в країни ЄС

4.5тЧитать новость на украинском

Після оприлюднення звіту британської неурядової організації Earthsight, я звернувся до директора НАБУ Артема Ситника з депутатським зверненням, в якому вимагав порушити і розслідувати кримінальне провадження по фактах контрабанди лісу-кругляку, викладених у цьому зверненні.

У відповідь сьогодні я отримав відмову! Тобто директор НАБУ Артем Ситник не бачить контрабанди лісу. Вся країна бачить а Ситник ні! Зір у цього "антикорупціонера" схоже зник після нічних посиденьок останнього у Президента Петра Порошенка, який в свою чергу заветував наш з #залізна_команда Радикальної партії Олега Ляшка закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляку.

З цього я роблю висновок, що директор НАБУ Ситник особисто кришує контрабанду лісу-кругляку до країн ЄС в інтересах транснаціональних компаній.

У зв’язку з відмовою Ситника розслідувати контрабанду лісу-кругляку буду з цього приводу звертатися до Генерального прокурора Юрія Луценка, очільника САП Назара Холодницького, голови СБУ Василя Грицака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Боротьба за українськи ліс триває...

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Автор
Ігор МосійчукІгор Мосійчук
Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Ігоря Мосійчука
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