Арьев опубликовал доказательства срыва спецоперации по 'вагнеровцам'. Фото и документы

Нардеп из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев обнародовал документы, доказывающие, что украинские спецслужбы проводили спецоперацию по задержанию наемников с российской ЧВК "Вагнер".

Фотокопии документов депутат опубликовал в Facebook. По словам Арьева, оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.

"Власть опровергла существование такой спецоперации и назвала ее фейком. Я утверждаю: власть врет. Далее неопровержимые доказательства и не только записи разговоров и фотографии документов боевиков", – сообщил Арьев.

Уведомление о подозрении Facebook\Владимир Арьев

Уведомление о подозрении Facebook\Владимир Арьев

Нардеп отметил, что есть полный пакет документов по всем "вагнеровцам", задокументированных украинскими спецслужбами – протоколы расшифровок разговоров вербовщика с "вагнеровцами", подписанные старшим следователем СБУ, подозрения, которые направлялись в суд и подписанные ответственным лицом Офиса Генерального прокурора.

Арьев добавил, что среди "вагнеровцев", задержанных в Беларуси, были лица, причастные к сбиванию под Луганским аэропортом 14 июня 2014 года военного транспортного самолета Ил-76.

Документы СБУ Facebook\Владимир Арьев

Документы СБУ Facebook\Владимир Арьев

Документы СБУ Facebook\Владимир Арьев

Документы СБУ Facebook\Владимир Арьев

Документы СБУ Facebook\Владимир Арьев

"Есть документы боевика Сергея Павленко, уроженца Одесской области. Его российский паспорт и орденские книжки медалей "За отвагу", которые он в 2016 и 2018 годах получил от Владимира Путина. В разговоре с вербовщиком Павленко, гражданин РФ, признается, что находился в диверсионной группе, которая 14 июня 2014 сбила ИЛ-76. Погибли 40 бойцов 25 бригады и 9 членов экипажа", – напомнил Арьев.

Также среди документов есть данные на боевика из России – Александр Руденко, уроженец Брянской области. "Вагнеровец" находился на Луганщине в 2014-16 годах в составе БТГ "Степь", причастного к сбиванию нескольких украинских военных судов.

Электронный билет Facebook\Владимир Арьев

Электронный билет Facebook\Владимир Арьев

Далее публикуем текст Арьева полностью на языке оригинала:

"Зараз буде довгий текст, але його варто дочитати. А особливо подивитися фото, відео і документи, щоб зрозуміти всю глибину брехні влади і яку реальну зраду вчинили особи з оточення Зеленського.

Вже всі знають про історію з "Вагнерівцями". ЗМІ писали про злив спецоперації офісом президента. Її суть, як описав Юрій Бутусов – виманювання з Росії бойовиків, причетних до російської агресії на Донбасі у 2014-16 роках для подальшого арешту в Україні шляхом вербування для роботи у Венесуелі та Сирії. Яніна Соколова виставила перемовини вербувальника, оперативника наших спецслужб, з бойовиками. Зокрема, розмову з бойовиком Харитоновим, який брав участь в діверсійній групі, на рахунку якої збиті українські повітряні судна.

Влада заперечила існування такої спецоперації і назвала її фейком Я стверджую: влада бреше. Далі неспростовні докази: і не лише записи розмов і фотографії документів бойвиків.

Є лист начальника 5 управління СБУ, департамент контррозвідки, датований 13 липня 2020 року. В ньому він інформує керівника головного слідчого управління що в рамках кримінальної справи, яка розслідується з травня 2014 року через агресію Росії проти України, в 2019-20 роках встановлено формування нового незаконного збройного формування на території Росії, яке здійснює особа, що представляється "Сергій Петрович", а насправді він є українським оперативником (в документах без грифу "таємно" це ніколи не вказується), що встановив анкетні дані і опитав 40 осіб, готових начебто для відправки у Венесуелу та Сирію та взяв у них свідчення про злочини в Україні.

Є протокол огляду носіїв інформації від 25 липня 2020 року в рамках цієї кримінальної справи про напад Росії. Протокол підписаний слідчим СБУ містить прізвища "вагнерівців", чиї особисті дані і розмови з якими були на цих носіях інформації. Прізвище слідчого, зрозуміло, закреслюємо.

Так само підпис слідчого СБУ стоїть на протоколах з розшифровками розмов "вагнерівців" з вербувальником. А саме - під протоколом з розшифровками розмови з бойовиком Харитоновим, яка раніше була оприлюднена Яніною Соколовою.

Вагнерівці мали вилітати через Білорусь на Стамбул 25 липня за квитками взятими за 10 днів до того. Проте, рейс за невідомих причин, які ще треба встановити, не відбувся і був перенесений, бойовики залишилась в Білорусі, а 29 липня вони були затримані місцевим КГБ. Причина скасування рейсу і є ключовим моментом, і тут роль офісу Зеленського є ключовою, бо команда на перенесення вильоту була саме звідти. У наступні 4 дні операція була злита.

Хто був серед цих бойовиків-вагнерівців? На цих кадрах ви бачите збитий російськими найманцями-вагнерівцями під Луганським аеропортом 14 червня 2014 року військовий транспортний літак ІЛ-76.

Є документи бойовика Сергія Павленка, уродженця Одеської області, на жаль. Його російський паспорт і орденські книжки медалей "За отвагу", які він у 2016 та 2018 році отримав від Владіміра Путіна. У розмові з вербувальником Павленко, громадянин РФ, зізнається, що перебував в диверсійній групі, яка 14 червня 2014 року збила ІЛ-76. Загинули 40 бійців 25 бригади і 9 членів екіпажу. Послухайте його свідчення.

Є й інші бойовики, які розповідали вербувальнику про свою інтервенцію в Україну з території Російської Федерації. Андрій Сердюков, громадянин РФ, уродженець Смоленської області. Розповів як потрапив в Україну – файл в додатку.

Ще один бойовик. Олександр Руденко. Уродженець Брянської області.Громадянин РФ. Перебував на Луганщині у 2014-16 роках в складі БТГ "Стєпь", причетної до збиття кількох українських військових суден. Нагороджений медалями за Крим, відзнаками так званої ДНР та має військовий квиток терористичного угрупуванння ДНР. Теж варто послухати фрагмент розмови.

У мене є повний пакет документів щодо всіх вагнерівців, задокументованих українськими спецслужбами. Протоколи розшифровок розмов вербувальника з вагнерівцями, підписані старшим слідчим СБУ, підозри, які направлялись в суд і підписані відповідальною особою офісу генерального прокурора, зокрема, цьому ж вищезгаданому Харитонову. Все доводить ціничну брехню влади, яка намагалася приховати факт проведення цієї операції, яка, насправді, є унікальною і показує наскільки якісно українські спецслужби навчились працювати в бойових умовах з 2014 року.

Вся ця інформація є також достатньою для того, щоб передавати у міжнародні слідчі органи щодо бойовиків Проте самі бойовики, які могли опинитись в руках українських правоохоронців, в результаті були відпущені білоруськими спецслужбами в РФ і уникли покарання

Неодноразово лунала інформація, що злив відбувся з офісу президента України, тому білоруське КГБ арештувало бойовиків. Це не були вуличні бійці для "дестабілізації Білорусі". Як свідчать дані – це були оператори Переносних зенітно-ракетних комплексів та інші військові спеціальності, не пов’язані з можливими вуличними зіткненнями. Отже, їхньою метою була явно не Білорусь.

Єдиний вихід дізнатися що саме сталося і чому спецоперація не була завершена це створення ТСК у Верховній Раді. Слідчу комісію вимагають військові, родини загиблих. Мають повне право знати чому вбивці захисників України уникнули покарання. І навіть те, що зараз за наказом з Банкової нищать докази цієї операції, правду не зупинить. Тим, хто злив спецоперацію доведеться відповісти. Перед родинами загиблих в першу чергу".

"Военный билет" террориста "ДНР" Facebook\Владимир Арьев

"Документы" террористов Facebook\Владимир Арьев

Паспорт россиянина Facebook\Владимир Арьев

"Награды" террористов Facebook\Владимир Арьев

Российский паспорт Facebook\Владимир Арьев

"Награды" боевиков Facebook\Владимир Арьев

"Награды" террористов Facebook\Владимир Арьев

"Награды" боевиков Facebook\Владимир Арьев

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