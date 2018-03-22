Арест Савченко: кто из нардепов голосовал против

Против привлечения к ответственности, задержания и ареста внефракционного народного депутата Надежды Савченко голосовали ряд народных депутатов.

Согласно данным поименного голосования за три представления генерального прокурора Юрия Луценко "против" отдали голоса 8, 11 и 10 нардепов соответственно.

Так, лишение Савченко депутатской неприкосновенности не поддержали "Оппоблоковцы" Михаил Добкин, Нестор Шуфрич, Евгений Балицкий, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма, представитель Блока Петра Порошенко Вадим Кривохатько и внефракционный Евгений Мураев.

Новости Как Савченко видела госпереворот в Украине

Против ареста Савченко, кроме вышеупомянутых политиков, проголосовали Аркадий Корнацкий из БПП, и Вадим Новинский из "Оппозиционного блока". Против задержания – также Василий Гуляев из партии "Відродження".

Всего данные постановления Генпрокуратуры поддержали 291, 277 и 268 народных депутатов соответственно.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Как известно, ранее Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. Допрос должен был состояться 13 марта.

По словам пресс-секретаря нардепа, она вылетела в ПАСЕ. Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения.

15 марта Савченко явилась в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане. В тот же день Верховная Рада проголосовала за исключение Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.