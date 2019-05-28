Арендовал на личные средства: Порошенко и Турчинов ответили на обвинения о пропаже техники в АП

Техника ситуативного центра в Администрации президента Украины, о пропаже которой заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, была арендована на деньги пятого главы страны Петра Порошенко и возвращена арендодателю.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Он также подчеркнул, что никакой конфиденциальной информации на серверах, которые ранее находились в помещении, не сохранялось.

"Доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", – написал он.

"Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами", – добавил Цеголко.

Ситуативный центр в СНБО facebook.com/oleksandr.turchynov

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в свою очередь также подчеркнул, что техника в главном ситуационном центре СНБО "находится под надежной охраной и работает в штатном режиме".

Напомним, Данилюк обнародовал видео, в котором показал пустые стены и стеллажи ситуативного центра АП, рассказав о пропаже мониторов и серверов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилюк назвал главную цель работы в СНБО и рассказал, что команда президента Зеленского не пойдет на дефолт Украины. Он также анонсировал дальнейшее сотрудничество страны с МВФ.

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