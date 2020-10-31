Арахамия заявил о поддержке ЕС и G7 обновления Конституционного суда
Давид Арахамия заявил, что формирование нового состава КС будет проходить прозрачно
В нем также будут принимать участие общественность и международные партнеры
Законодательное предложение президента Украины Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного суда поддержал Европарламент и послы стран "Большой семерки" (G7).
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своей колонке на "Украинской правде". Он подчеркнул, что другой альтернативы кроме обновления КС нет.
"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет", – написал Арахамия.
Глава фракции добавил, что, если оставить судей, которые принимают "такие откровенные антиконституционные решения", то Украина получит демонтаж не только антикоррупционной инфраструктуры.
"На очереди у этих судей – решение относительной Антикоррупицонного суда и банковской системы", – добавил Арахамия.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.