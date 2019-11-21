"Порочите наши рейтинги!" Арахамия рассказал о реакции Зеленского на скандалы со "слугами"

Народный депутат Украины Давид Арахамия заявил, что погрешность в отборе депутатов "Слуги народа" составляет меньше 2%.

Об этом председатель франции сказал в политическом ток-шоу "Право на владу" в четверг, 21 ноября. По его словам, он не принимал активного участия в формировании партийного списка "СН".

"Сначала я знакомился с людьми и сразу же, когда общался с президентом, мы говорили, что в любом отборе является так называемая погрешность, то есть право на ошибку. В нашей фракции 254 человека было изначально, то есть 10% это 25 человек, 5% – это 12 человек.

У нас есть только три проблемы пока что. Это даже меньше чем 2%. То есть будем считать, что мы пока что в пределах погрешности идем", – сказал Арахамия.

На скандалы с депутатами, как отметил политик, президент Украины Владимир Зеленский реагирует очень эмоционально.

"Он говорит, что вы порочите наши рейтинг и доверие людей. С этим есть проблемы, но он тоже поддерживает меня. Он говорит: "Смотри, если мы сделали ошибку, надо выйти к людям, честно сказать, что мы сделали ошибку и ее исправить, честно рассказать, что мы делаем для ее исправления", – добавил он.

Давид Арахамия Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 21 ноября дал большой брифинг для журналистов. На нем он ответил на вопросы по поводу самых громких скандалов, в центре которых очутились представители президентской политсилы.

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