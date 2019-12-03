Арахамия сказал, чем закончится скандал со "слугой"-педофилом

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что политсила готовит официальное исключение народного депутата Романа Иванисова, у которого обнаружили судимость за изнасилование.
Однако мандата его лишать никто не планирует. Такое заявление Арахамия сделал в кулуарах заседания Верховной Рады во вторник, 3 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Мы его исключили, решили принципиально, но чтобы сделать это документально, чтобы не было никаких юридических претензий, мы оформляем это юридически", – заверил глава фракции.
Арахамия сказал, чем закончится скандал с Иванисовым
"У нас нет права лишить его мандата, мы его немедленно исключили из партии и фракции и для этого есть определенная процедура, которую нужно пройти, и вот эту процедуру мы сейчас оформляем", – добавил Арахамия.
Он также сказал, что не знает, по какой причине Иванисов ушел на больничный, и связано ли это со скандалом вокруг судимости нардепа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Иванисов отбывал наказание за изнасилование.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование.
В Генеральной прокуратуре Украины рассказали, что предоставленная Рябошапкой информация является неподтвержденной.
Также появились резонансные документы по Иванисову – приговор суда, которым его признали виновным в групповом изнасиловании, а также указ второго президента Леонида Кучмы о помиловании нынешнего парламентария.
Жертва, изнасилованная депутатом от фракции "Слуга народа", заявила, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что Иванисова исключили из политсилы.
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