Арахамия сказал, чем закончится скандал со "слугой"-педофилом

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что политсила готовит официальное исключение народного депутата Романа Иванисова, у которого обнаружили судимость за изнасилование.

Однако мандата его лишать никто не планирует. Такое заявление Арахамия сделал в кулуарах заседания Верховной Рады во вторник, 3 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы его исключили, решили принципиально, но чтобы сделать это документально, чтобы не было никаких юридических претензий, мы оформляем это юридически", – заверил глава фракции.

Арахамия сказал, чем закончится скандал с Иванисовым

"У нас нет права лишить его мандата, мы его немедленно исключили из партии и фракции и для этого есть определенная процедура, которую нужно пройти, и вот эту процедуру мы сейчас оформляем", – добавил Арахамия.

Он также сказал, что не знает, по какой причине Иванисов ушел на больничный, и связано ли это со скандалом вокруг судимости нардепа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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