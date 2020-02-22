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22 февраля • обновлено в 12:13
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Арахамия объяснил свое участие в "Битве экстрасенсов"

1.5т
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что решил принять участие в "Битве экстрасенсов" в качестве гостя из любопытства.

Кроме того, так он решил проверить, кто из его друзей смотрит это шоу. О своем телевизионном опыте нардеп рассказал в комментарии каналу ZiK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю, почему это вызвало такой резонанс. Это же публичная информация, открыта была. Был сюжет где-то полтора или два года назад. Что меня привлекло? Любопытство что ли. Люди позвонили, говорят: "Хотим вас пригласить в качестве гостя на эту передачу", – объяснил Арахамия.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Скриншот видео

Также он заверил, что никогда не смотрел эту передачу, но хотел проверить, сколько людей ее на самом деле любят. Ведь съемочная группа заверила, что это второе по популярности шоу в Украине.

"Я никого не предупреждал, я пошел снялся там в качестве гостя. А затем несколько сотен моих друзей, которые никогда бы не признали, что они это смотрят, говорили, что меня видели в "Битве экстрасенсов". Поэтому чисто для того, чтобы проверить, что они это смотрят, я тогда туда и пошел", – сказал Арахамия, подчеркнув, что сейчас бы не согласился на такую авантюру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Битва экстрасенсов-18 Партия Слуга народа
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Зачем рекламировать этого утырка? Он никому не интересен.
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