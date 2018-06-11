Антикоррупционный суд в Украине: стала известна дата полноценной работы 

Антикоррупционный суд, закон о создании которого был принят ВРУ 7 июня, может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, подчеркнув, что начало работы суда "замкнет весь процесс антикоррупционной реформы".

"При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - рассказал он.

"Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей, и пусть они выносят приговоры. Не обвинительные приговоры для САП или НАБУ, а законные и справедливые, тогда будет к ним доверие. Мы готовы, более 100 дел уже в разных судах. Я надеюсь (это я вижу по развитию работы), что это еще не конец и количество дел будет только увеличиваться", - добавил он.

Напомним, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экономист сделал прогноз об отношений Украины и МВФ после принятия данного закона.