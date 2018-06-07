Антикоррупционный суд: у Порошенко объяснили спорную поправку

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что спорная поправка к законопроекту об антикоррупционном суде была согласована с международными партнерами Украины.

"Президент Украины выступит перед народными депутатами и внесет эту правку, которая в 5 утра была согласована с нашими международными парнерами", - передает ее слова "РБК-Украина".

Луценко заявила, что президент Петр Порошенко объявит поправку как автор законопроекта.

"Статья 89 Закон "О Регламенте ВР" позволяет ему это сделать. Это будет объявлено, роздано депутатам, и мы будем ориентироваться на решение комитета, чтобы эта правка легла в тело закона", - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал народных депутатов поддержать законопроект о создании Антикоррупционного суда во втором чтении.