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Антикоррупционный суд: у Порошенко объяснили спорную поправку

1.3тЧитать новость на украинском

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что спорная поправка к законопроекту об антикоррупционном суде была согласована с международными партнерами Украины.

"Президент Украины выступит перед народными депутатами и внесет эту правку, которая в 5 утра была согласована с нашими международными парнерами", - передает ее слова "РБК-Украина".

Луценко заявила, что президент Петр Порошенко объявит поправку как автор законопроекта.

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"Статья 89 Закон "О Регламенте ВР" позволяет ему это сделать. Это будет объявлено, роздано депутатам, и мы будем ориентироваться на решение комитета, чтобы эта правка легла в тело закона", - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал народных депутатов поддержать законопроект о создании Антикоррупционного суда во втором чтении.

Персоны
Ирина ЛуценкоПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Объекты
Верховная Рада Украинысуд
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