Антикоррупционный суд: Порошенко назвал сроки

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Антикоррупционный суд может быть создан уже к концу 2018 года.

Такое заявление он сделал во время совместного брифинга с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, отметив, что до выборов в 2019 году точно будет завершено создание инфраструктуры антикоррупционных органов, передает пресс-служба главы государства.

"У нас до президентских выборов остался еще почти год и я очень надеюсь, что нам удастся завершить создание в полном объеме антикоррупционной инфраструктуры, которой, хочу подчеркнуть, не имеет ни одна страна мира", - отметил Порошенко.

Президент напомнил, что был принят ряд эффективных шагов, направленных на борьбу с коррупцией.

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"Мы ввели чрезвычайно эффективные меры, которые сегодня или ограничивают, или почти ликвидируют коррупцию во многих секторах экономики", - добавил он.

Порошенко отметил, что следующим шагом будет борьба с коррупцией в энергетической сфере, чтобы ликвидировать дефицит бюджета НАК "Нафтогаз" в 10 млрд долларов и сделать прибыльную компанию.

Петр Порошенко Пресс-служба АП

Президент добавил, что гордится созданием независимой, беспристрастной антикоррупционной инфраструктуры - Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры по его инициативе.

Кроме того, было создано Национальное агентство по предупреждению коррупции, внедрена система электронного декларирования, через которую сейчас 1 млн 200 тысяч государственных служащих и людей, которые получают денежное обеспечение из государственного бюджета, отчитываются о своих доходах.

Порошенко выразил надежду на завершение процесса создания антикоррупционного суда. Он пообещал сделать все от него зависящее.

"Сейчас парламент рассматривает почти две тысячи поправок, которые были поданы к этому законопроекту, но я выражаю искреннее пожелание, что парламент сможет принять соответствующий законопроект и мы сможем начать процесс создания антикоррупционного суда уже в июле этого года. И в этом году этот процесс будет завершен и Украина будет иметь антикоррупционный суд", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко рассказал, кому нужен Антикоррупционный суд.