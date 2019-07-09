"Андрюхина идея!" Странное поведение Зеленского озадачило сеть. Видеофакт

В сети появилось видео пешей прогулки президента Украины Владимира Зеленского после саммита Украина-ЕС, во время которой он ответил на несколько вопросов журналистов.

Поведение президента, как и его ответы, озадачило украинцев. Кадры опубликовало агентство "Украинские новости" на YouTube.

Видео быстро разошлось по сети. Украинцы принялись с удивлением цитировать Зеленского, заподозрив в нетрезвости.

"А, Богдан сказал. Идея Андрюхина. Это его идея. Я думаю, мы когда-то прекратим войну и дать возможность людям говорить на русском языке в Донецке, а что тут за проблема. У нас нет такой проблемы", – сказал Зеленский журналисту, комментируя инициативу русскоязычного Донбасса.

"Была такая информационная война, что нельзя говорить на русском языке… Я президент, я с вами говорю, как хочу. Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, – я не вижу никакой проблемы", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

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