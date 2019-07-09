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"Андрюхина идея!" Странное поведение Зеленского озадачило сеть. Видеофакт

16.6тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео пешей прогулки президента Украины Владимира Зеленского после саммита Украина-ЕС, во время которой он ответил на несколько вопросов журналистов.

Поведение президента, как и его ответы, озадачило украинцев. Кадры опубликовало агентство "Украинские новости" на YouTube.

Видео быстро разошлось по сети. Украинцы принялись с удивлением цитировать Зеленского, заподозрив в нетрезвости.

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"А, Богдан сказал. Идея Андрюхина. Это его идея. Я думаю, мы когда-то прекратим войну и дать возможность людям говорить на русском языке в Донецке, а что тут за проблема. У нас нет такой проблемы", – сказал Зеленский журналисту, комментируя инициативу русскоязычного Донбасса.

"Была такая информационная война, что нельзя говорить на русском языке… Я президент, я с вами говорю, как хочу. Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, – я не вижу никакой проблемы", – добавил президент.

"Андрюхина идея!" Странное поведение Зеленского озадачило сеть. Видеофакт
"Андрюхина идея!" Странное поведение Зеленского озадачило сеть. Видеофакт
"Андрюхина идея!" Странное поведение Зеленского озадачило сеть. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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