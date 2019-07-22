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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
Журналист Все статьи автора

Вся ответственность за Украину теперь на Зеленском

14.8т

Выборы, выборы, выборы...

Теперь вся ответственность точно на Зеленском. Пока получается следующее: на 90% "Слуга Народа" самостоятельно формирует большинство (если вдруг не хватит – добьют мажоритарщиками-самовыдвиженцами).

Уже пригласили к себе "Голос", но те наверняка будут на правах "младших партнеров" с правом совещательного голоса. Зато в случае чего – будут делить шишки. В общем, пока не очень понятно, нужны ли они. Но точно лучше, чем Юлия Владимировна.

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Главная интрига – конституционное большинство. Пока получается что "Слуга народа" + "Голос" + самовыдвиженцы - выходят на 300. Но это ещё не точно. Для того, чтоб наверняка, придётся договариваться с кем-то из оставшейся тройки.

По премьеру Зеленский говорит очень расплывчато: экономист, который не был ни премьером, ни спикером, ни лидером фракции. Под описание подходят и Данилюк, и Коболев. А Вакарчук - не подходит. Хотя назначить его "крайним" и потом списывать все провалы - был бы нормальный ход.

Как быстро ждёте результатов от Зеленского и его парламента?

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 выборы в Украине "Слуга Народа" Партия Вакарчука "Голос"
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Комментарии
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Скирда Женя
Скирда Женя
вытирают даже безобидные коменты с критикой власти!!! )))))))))))))))))))
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2
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Не только на Зеленском, но и на тех, кто проголосовал за шоумэнов и русский мир. Не нужно потом говорить, что мол я не знал, не думал, ах вот как оказалось.
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5
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Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
и Украине пришла жоппа,именно с двумя "п"...
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