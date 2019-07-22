Выборы, выборы, выборы...

Теперь вся ответственность точно на Зеленском. Пока получается следующее: на 90% "Слуга Народа" самостоятельно формирует большинство (если вдруг не хватит – добьют мажоритарщиками-самовыдвиженцами).

Уже пригласили к себе "Голос", но те наверняка будут на правах "младших партнеров" с правом совещательного голоса. Зато в случае чего – будут делить шишки. В общем, пока не очень понятно, нужны ли они. Но точно лучше, чем Юлия Владимировна.

Новости Падение рейтинга новой власти просто неизбежно

Главная интрига – конституционное большинство. Пока получается что "Слуга народа" + "Голос" + самовыдвиженцы - выходят на 300. Но это ещё не точно. Для того, чтоб наверняка, придётся договариваться с кем-то из оставшейся тройки.

По премьеру Зеленский говорит очень расплывчато: экономист, который не был ни премьером, ни спикером, ни лидером фракции. Под описание подходят и Данилюк, и Коболев. А Вакарчук - не подходит. Хотя назначить его "крайним" и потом списывать все провалы - был бы нормальный ход.

Как быстро ждёте результатов от Зеленского и его парламента?

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