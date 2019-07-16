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Андрей Кобзарь
Андрей Кобзарь
боец ВСУ, артиллерист резерва Все статьи автора

Парад – это не про цену, это про достоинство

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне Независимости Украины, которым не предусмотрен военный парад. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: сумма проведения парада, озвученная президентом – 300 млн гривен – на порядок больше реальной.

Ошибаться в цифрах на порядок – это значит вообще не владеть ситуацией. Это характерно для команды Зе. Вспомним те же зарплаты учителям по 4 тысячи долларов. Тоже ошиблись на порядок. Ну, бывает.

Но давайте посмотрим на этот вопрос немного под другим углом. Да, мы живем в век чистогана, капиталистических отношений, всё имеет свою цену. Но национальное достоинство цены не имеет.

Военный парад на Крещатике 24 августа 2018 года

Военный парад на Крещатике 24 августа 2018 года

day.kyiv.ua

Парад – это не про цену, это про достоинство. Даже если бы он стоил 300 миллионов, его стоило бы провести. Хотя бы, чтобы показать, что у нас на это деньги есть, что у нас есть войско, что нам есть что показать и нам есть чем гордиться.

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Кроме того, это еще и показатель того, что военная техника приведена в порядок, что она способна выполнять свои задачи.

Парад – это церемониал. Только недалекий человек может воспринимать его как рудимент. Так же, как герб, как гимн парад является одним из основополагающих для государства явлений.

Жаль, что этого не понимает Зе-команда.

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Но ничего трагического я в этом не усматриваю. Как я не усматривал никакого трагизма в том, что во времена Януковича парад был отменен. Кстати, напомню, что после событий в Грузии в 2008 году был экстренно назначен парад на День независимости Украины.

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Автор
Андрей Кобзарь Андрей Кобзарь
Темы
Эксклюзив Парад на День Независимости День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Горенко Иван
Горенко Иван
Та военная техника, что прошла бы на параде, на фронте намного нужнее, чем на параде в Киеве.
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Стойко Invar
Стойко Invar
у украины уже нет достоинства.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Стойко Invar, грызи достойно чеченскую шишку.
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Дико вибачаюся спитати: День Незалежності - це свято суто військове, чи, всеж-таки, усього народу України?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Соломонович Самсон, Парад это один из элементов этого свята, это как рубашка твоя, елемент твоей одежды, если ты "веслюк" этого еще не понял.
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