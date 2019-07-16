Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне Независимости Украины, которым не предусмотрен военный парад. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: сумма проведения парада, озвученная президентом – 300 млн гривен – на порядок больше реальной.
Ошибаться в цифрах на порядок – это значит вообще не владеть ситуацией. Это характерно для команды Зе. Вспомним те же зарплаты учителям по 4 тысячи долларов. Тоже ошиблись на порядок. Ну, бывает.
Но давайте посмотрим на этот вопрос немного под другим углом. Да, мы живем в век чистогана, капиталистических отношений, всё имеет свою цену. Но национальное достоинство цены не имеет.
Военный парад на Крещатике 24 августа 2018 года
day.kyiv.ua
Парад – это не про цену, это про достоинство. Даже если бы он стоил 300 миллионов, его стоило бы провести. Хотя бы, чтобы показать, что у нас на это деньги есть, что у нас есть войско, что нам есть что показать и нам есть чем гордиться.
Кроме того, это еще и показатель того, что военная техника приведена в порядок, что она способна выполнять свои задачи.
Парад – это церемониал. Только недалекий человек может воспринимать его как рудимент. Так же, как герб, как гимн парад является одним из основополагающих для государства явлений.
Жаль, что этого не понимает Зе-команда.
Но ничего трагического я в этом не усматриваю. Как я не усматривал никакого трагизма в том, что во времена Януковича парад был отменен. Кстати, напомню, что после событий в Грузии в 2008 году был экстренно назначен парад на День независимости Украины.
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