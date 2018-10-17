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Андреевскую церковь отдадут: раскрыты новые детали

22.7тЧитать материал на украинском

Предложение о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриарху было согласовано с Митрополитом Макарием и Патриархом Филаретом.

Как заявил в интервью телеканалу ZIK президент Украины Петр Порошенко, такое предложение было с благодарностью принято. Он напомнил, что Андреевский храм не принадлежит ни одной из церквей.

"Я разговаривал с его блаженством Митрополитом Макарием и с его Святейшеством Патриархом Филаретом, потому что обеим церквям принадлежат определенные помещения. Чтобы они сделали шаг на встречу и предложили его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею сделать, как своим храмом в Киеве. Это было с благодарностью принято", – пояснил он.

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Порошенко отметил, что данное решение является частью вклада и тех шагов, которые оба руководителя в церковных иерархах делают для того, чтобы состоялась Украинская поместная православная церковь.

"Безусловно с ними это согласовано", – подчеркнул президент.

Также он добавил, что все украинские церкви будут использовать совместно Андреевский храм, поскольку станут одной церковью.

"Я, как Президент и власть Украины придаст усилий, чтобы Украинская автокефальная церковь и представители Украинской православной церкви Киевского патриархата имели соответствующие помещения. Но, в конце концов – это будет одна церковь", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. От Украины на заседании присутствовали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Петр ПорошенкоПатриарх Варфоломей
Место
УкраинаКиев
Объекты
УПЦ КПРПЦУАПЦКонстантинопольский патриархат
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Луговской Николай
Луговской Николай
У нашего Президента дела и слова,как то не всегда идут в унисон замыслу. А словесный понос,иногда зашкаливает. Медицина здесь бессильна.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
мені подабається як від таких новин козломорді мокшанці запльовують свої екрани гнівно вибиваючи якусь муйню)))))))))
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ссказано же было человеческим языком: "Безусловно с ними это согласовано ". И чего это ватным мокшанцам бесноваться, пуская слюни и сопли, от того, что церковь, пренадлежащую Украине, отдадут в пользование истинному православию, а не самозванному "3-му рыму", просмердевшемуся гундяевским "опиумом" "политправославия"? Пускай у себя в московии разбивают свои чела, пресмыкаясь раком перед гебливым раскольником. Adieu, yellowрашка!
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