Андреевскую церковь отдадут: раскрыты новые детали

Предложение о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриарху было согласовано с Митрополитом Макарием и Патриархом Филаретом.

Как заявил в интервью телеканалу ZIK президент Украины Петр Порошенко, такое предложение было с благодарностью принято. Он напомнил, что Андреевский храм не принадлежит ни одной из церквей.

"Я разговаривал с его блаженством Митрополитом Макарием и с его Святейшеством Патриархом Филаретом, потому что обеим церквям принадлежат определенные помещения. Чтобы они сделали шаг на встречу и предложили его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею сделать, как своим храмом в Киеве. Это было с благодарностью принято", – пояснил он.

Порошенко отметил, что данное решение является частью вклада и тех шагов, которые оба руководителя в церковных иерархах делают для того, чтобы состоялась Украинская поместная православная церковь.

"Безусловно с ними это согласовано", – подчеркнул президент.

Также он добавил, что все украинские церкви будут использовать совместно Андреевский храм, поскольку станут одной церковью.

"Я, как Президент и власть Украины придаст усилий, чтобы Украинская автокефальная церковь и представители Украинской православной церкви Киевского патриархата имели соответствующие помещения. Но, в конце концов – это будет одна церковь", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом. От Украины на заседании присутствовали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.