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Анатолий Родзинский
Анатолий Родзинский
Юрист, ГО "Реформы против коррупции"Все статьи автора

"Под выборы" у местных бюджетов и пенсионного фонда Зеленский забрал по 1 млрд грн

2.1т

Вчера "под выборы" у местных бюджетов и у пенсионного фонда ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБРАЛ ПРИМЕРНО ПО МИЛЛИАРДУ ГРИВЕН.

Именно к таким потерям приведет отмененный Зеленским указ о минимальном 1% нотариальном сборе при продаже недвижимости.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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До этого момента нотариусы "неофициально" делали скидки крупным или постоянным клиентам и оформляли им сделки до 0,5%. Меньше просто не могли, потому что из-за установленного минимума в 1% , нотариус был обязан заплатить с него 22% ЕСВ и 18% подоходного налога, таким образом в 1% за нотариальное переоформление было заложено 0,22% ЕСВ в пенсионный фонд на выплату пенсий, и 0,18% подоходного налога с физ.лиц, который почти полностью идет местным бюджетам и является одним из основных источников их наполнения.

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У меня нет доступа к официальной статистике на какую суму было совершено нотариальных сделок с недвижимостью в 2018 году, но Минюст писал о том, что количество таких сделок увеличилось по сравнению с 2017 годом и составило примерно 800 тыс. за 2018 год.

Если предположить, что усредненная цена условной недвижимости в селе и в Киеве около 20 тыс. дол., то пенсионный фонд и местные бюджеты будут недополучать за год не меньше чем по миллиарду гривен, а в реальности значительно больше.

Уже в этом году, в пенсионный фонд и местным бюджетам поступит денег на полмиллиарда меньше, чем они запланировали.

При этом Зеленский не предложил компенсаторов этих потерь пенсионному фонду и местным громадам.

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Теперь же нотариусы будут показывать "официальную" цену нотариальных услуг в 100 грн., а все остальное брать "мимо кассы" без уплаты налогов, тем более что еще одним указом Зеленский отменил "лимит кассы" и теперь торговые предприятия не будут нести выручку в банки, а например, будут хранить ее в долларах.

Было б хоть как-то понятно, если бы указ облегчал жизнь бедным людям, но получается как раз наоборот.

По сложившейся практике нотариальные расходы оплачивает покупатель, т.е. условно "богатые", которые наверняка нашли бы 0,5% от суммы сделки, чтобы они были отданы "бедным" - пенсионерам и жителям городов и сел, через перераспределение в местных бюджетах.

Теоретически эту "ошибку Президента" мог бы исправить премьер-министр Гройсман, но он тоже идет на выборы, и я думаю, что ему будет "пофиг".

Так что проблемы нехватки денег в пенсионном фонде на выплату пенсий и остановку финансирования программ местных громад, возможно будут уже решаться "новым" премьером в конце года, если у него хватит опыта и смелости.

Но миллиардов в пенсионном фонде и местных бюджетах не станет уже сейчас!

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Автор
Анатолий РодзинскийАнатолий Родзинский
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Анатолия Родзинского
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