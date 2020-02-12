"Альтернативы нет!" Порошенко обратился к Зеленскому из-за Минских соглашений

Команда Владимира Зеленского пришла к власти почти год назад, в том числе и на критике Минских соглашений, однако до сих пор не предложила ни одной адекватной альтернативы для гарантий мира на Донбассе.

Об этом в статье для издания "Украинская правда", приуроченной к 5-й годовщине Минских соглашений, написал пятый президент Украины лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск)", – написал Порошенко.

Порошенко обратился к Зеленскому из-за Минских соглашений

Он отметил, что альтернативы Минску команда президента так и не предложили. По его словам, поэтому ее нет и теперь, когда пространство для маневра в Украине значительно шире. А в ситуации пятилетней давности не было и подавно.

Порошенко также подчеркнул, что никогда не идеализировал Минск и никому не желал бы оказаться в тех обстоятельствах, которые сложились накануне переговоров в феврале 2015 года.

"Не имея ресурса преодолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатично и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта", – напомнил Порошенко.

"И сегодня Минские соглашения дают шанс формулировать жесткие требования к России, и не выпрашивать, а требовать у нее мира. Была бы только на то политическая воля. Дорожная карта с четкой последовательностью пунктов, возвращение к хорошо проработанной нами идеи миротворцев ООН, отсутствие аврала в подготовке выборов на оккупированных территориях (об осени текущего года и речи быть не может), не уговоры, а давление на Путина, – все это возможно и необходимо на основе тех договоренностей в Минске, которые были обработаны с сентября 2014 года по февраль 2015" , – убежден Порошенко .

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину подписания так называемых вторых Минских соглашений Порошенко рассказал, что ночь переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Минске 12 февраля 2015 стала для него самой ужасной в жизни.

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