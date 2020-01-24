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24 января • обновлено в 09:35
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Адвокат рассказал, где сейчас живет Янукович

3.4т
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Бывший президент Виктор Янукович после бегства из Украины все еще находится на территории России.

При этом президент-беглец пребывает в РФ временно, рассказал "Сегодня" один из его адвокатов Александр Горошинский.

"У него там временное проживание", – отметил юрист.

Горошинский добавил, что на данный момент в суде рассматривается апелляция на приговор Януковичу, который вынесли 24 января 2019 года. По его словам, есть 62 нарушения, которые были допущены Оболонским судом.

"Апелляция была подана в феврале прошлого года. Могу сказать, что заседания идут в рабочем режиме. Сейчас процесс "на экваторе", исследуются материалы", – рассказал Горошинский.

При этом прокурор Руслан Кравченко, представляющий гособвинение в суде подчеркнул, что приговор полностью законный и мотивированный.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января 2019 года районный суд Киева заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича – как пособничество в этом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Суд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Зека на нары, туда же и ЗЕлупу.
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