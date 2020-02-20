Адвокат Порошенко подал в суд на Венедиктову

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что директор Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова продолжает риторику Романа Трубы о том, что якобы Порошенко не приходит на допрос.

Об этом Головань написал на своей странице в Facebook. Адвокат отметил, что подал иск в суд относительно распространения Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации.

"Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает Венедиктова распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля. Можно быть уверенным, что, двигаясь по следам бывшего директора ГБР Романа Трубы, и.о. директора Ирина Венедиктова достанется того же финиша", – отметил он.

Головань добавил, что с последнего интервью Венедиктовой становится понятным, что ГБР под ее руководством и в дальнейшем будет продолжать "Печерскую аферу Трубы", хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Головань заявил, что Венедиктова до сих пор не предоставила официальную информацию о расположении следственных подразделений ГБР в Киеве.

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