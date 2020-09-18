Адвокат Порошенко отметил показательный нюанс с подозрением для "слуги" Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский в ручном режиме управляет правоохранительной системой, о чем свидетельствуют не только 58 сфабрикованных дел против пятого президента Петра Порошенко, но и ситуация с привлечением к ответственности нардепа из фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

Такое мнение высказал адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает сайт "Европейской солидарности".

"Уже больше года все практически ресурсы ГБР как государственного органа сконцентрированы на осуществлении политических преследований Петра Порошенко. Все эти сегодня уже десятки так называемых уголовных производств, фейковых, которые не имеют под собой никакой правовой основы, продолжают расследоваться исключительно с целью давления на оппозицию, давления на Петра Порошенко", – убежден Головань.

По его мнению, власть пытается сформировать такую правоохранительную систему, когда силовики выполняют четкие политические заказы высшего руководства государства.

"Это фарс, направленный на одного-единственного зрителя – того самого, который лично в ручном режиме управляет нашими правоохранительными органами. И, как в случае с господином Юрченко, лично принимает решение – какой пешкой пожертвовать. И немедленно после выступления и комментария президента Украины меняется позиция Офиса генерального прокурора, и сомнения о доказательствах, которые были собраны НАБУ, меняются на предъявление подозрения", – заметил Головань.

Он добавил, что дела, сфабрикованные против Порошенко, в конце концов закрываются за отсутствием события преступления. Однако силовики продолжают тратить на преследование пятого президента миллионы гривен налогоплательщиков.

"Закрывались они за отсутствием события преступления, были собраны доказательства того, что ни одного события преступления не было", – отметил Головань.