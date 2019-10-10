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10 октября • обновлено в 13:55
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Адвокат Порошенко анонсировал допрос главы ГБР

1.2т Читать материал на украинском

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что директора ГБР Романа Трубу допросят в суде.

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде", добавив фото постановления суда. По его словам, речь идет о нападении пророссийских провокаторов на Петра Порошенко у здания ГБР 25 июля, в результате которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны.

По мнению Голованя, к нападению на политика имеет отношение руководство Государственного бюро расследований в лице Романа Трубы, поскольку якобы он "создал условия для этого".

Игорь Головань

Игорь Головань

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"Уголовное производство зарегистрировано, однако следователь Национальной полиции чего-то не хотел допросить лиц, которые создали для организации нападения все условия", — написал Головань.

Он добавил, что Шевченковский суд исправил ошибку следователя и отменил постановление об отказе в удовлетворении ходотайства представителя потерпевших о допросе Романа Трубы.

Адвокат Порошенко анонсировал допрос главы ГБР

Игорь Головань

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные попытались забросать яйцам и пятого президента Украины Петра Порошенко у Государственного бюро расследований. Они попали в нескольких журналистов. Нападение случилось в тот момент, когда Порошенко вышел из ГБР после допроса.

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Персоны
Игорь Головань Петр Порошенко Роман Труба
Тег
Государственное Бюро Расследований
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