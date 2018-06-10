А нужен ли новый? Украинцам напомнили курс Киева

Евроатлантическая интеграция Украины и освобождение оккупированных территорий является нынешним курсом страны.

Об этом в своем Facebook написал народный депутат, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев, комментируя заявления отдельных политиков о необходимости изменить курс Украины.

"Нынешний курс страны - это евроинтеграция, безвиз с ЕС, путь к вступлению в НАТО, укрепление армии, освобождение оккупированных и аннексированных территорий, восстановление украинского языка, кино, музыки и топонимики, всесторонняя децентрализация и права для общин, свободный рынок (в т.ч. земли), финансовая и валютная либерализация, судебная и другие проевропейские реформы, борьба с коррупцией и инвестиционная и деловая привлекательность", - написал он.

Арьев отметил, что Украина "более или менее движется в заданном направлении, несмотря на гигантские объемы проблемного наследия". По его словам, проблемой также является ложное понимание процесса и цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Арьев заявил о проблемах Европы из-за новой гибридной войны России.