Первые 100 дней "новых и неожиданных" практически закончились. Вполне можно подвести первые выводы. Сразу скажу, что пока все выглядит не слишком оптимистично. Пускай и без фундаментального разочарования. И даже с остатками надежд. Но, тем не менее, рутина стала рутиной. А управление государством - это именно скучнейшая рутина, которая бегает за собственных хвостом. И это точно не череда ярких роликов, хайпов)...

... Первое: никто из ключевых и зловещих персонажей вчерашней эпохи не наказан. Абсолютно. Нет, какие-то телодвижения, создающие кое-кому из вчерашних мелкие неудобства, разумеется есть. Но реального прессинга все/таки нет. И скидки на отсутствие полномочий в силовых органах не работают. Никак. Потому что и завтра работать будут точно те же самые самые силовые органы...

Второе: всё опять решается в тени. Назначения, торги, должности, регионы. Тёрки, обещания, обманы, опять обещания. Никаких реальных публичных обсуждений. Публике предложены абстрактные социальные лифты, а также обиженые истерики оторванных от птичьих кормушек вчерашних звёзд ультра-пропаганды. Но базовый стиль принятия решений совсем не поменялся. Впрочем, медовый месяц новых - это всегда отказ слышать окружающих...

... Третье: уже слишком очевидна попытка устроить здесь очередную "монополию власти". Парламент, Кабмин, исполнительная вертикаль по отраслям и регионам. Причины? Банальны. Недоверие. Отсутствие команды (как следствие, ее лучше спешно заполнять своими, пусть они и не профессионалы). Желание быстро укрепиться и окопаться на долгое время. Подобные "монопольные" попытки предпринимались уже не раз. Все они так или иначе приводили в итоге к "большому бегу" авторов)...

Новости Политики нам показывают спектакль

Четвёртое: эксы, даже самые одиозные и доставучие, никуда не ушли. Они отлично отдохнули, переждали первый шок, подправили нервы у лучших шаманов и опять начинают активно требовать восстановления своих прав на полноценную бюджетную жратву. Темы все те же. Агрессии, правда, ещё больше. Но временные союзы "обиженных и непонятых" постепенно вырисовываются...

... Пятое: теневые Папы, смотрящие, кураторы - по-прежнему наше все. Кадровые решения - только через них. Включая ключевого распорядителя админ/ресурса, выбившего с этого неформального места Петра Алексеевича...

Шестое: на местах происходит феерическое перекрашивание и "перебегание" вчерашних столпов вчерашней партии власти в новую партию власти). В горсоветах и облсоветах идут уже открытые драки за право носить... ярлык партии Слуга народа и остаться при своих интересах...

Седьмое: опять появилось много новых понтовичков и потенциальных беспредельщиков, которые всерьёз полагают, что поймали бога за бороду...

Восьмое: стратегия и направление движения не обозначены. Но почему/то все больше странных попыток доиграть "ультрапатриотизм" вчерашних... И очень узкая скамейка профессионалов. А на ключевые должности тянут тех, кто последние пять лет терся в воровских приёмных... Дальше-то как?)...

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