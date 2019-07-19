"8 законов за 100 часов": Тимошенко представила план для коалиции действий

В пятницу, 19 июля, партия "Батьківщина" и ее лидер Юлия Тимошенко презентовали пакет первых законопроектов "8 законов за 100 часов" для новой коалиции действий.

Тимошенко заявила, что за 100 первых часов можно изменить страну, поэтому нужно действовать, сообщила пресс-служба политсилы.

В новом парламенте "Батьківщина" прежде всего предлагает принять закон о справедливой цене на газ.

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

Как отметила председатель партии, если страна хочет восстановить справедливость в тарифном вопросе, нужно направить газ отечественной добычи на потребности населения. Тимошенко настаивает на том, чтобы рентабельность газодобывающих предприятий была ограничена до 30%. Это, по словам лидера "Батьківщини", сделает невозможной коррупцию, обеспечит развитие отрасли, а главное – цена на газ, горячую воду и тепло для людей будет снижена вдвое.

Вторым шагом коалиции действий станет закон об обязательном медицинском страховании, когда каждый украинец получит медицинскую страховку. За людей, которые работают, ее оплачивать работодатель (получая соответствующую налоговую скидку), а за детей и пенсионеров будет платить государство.

Третий приоритет новой коалиции в парламенте – гарантированная пенсия не ниже прожиточного минимума – на уровне 3094 грн. Ведь сейчас 71% пенсионеров получает меньше. Команда Тимошенко уже подала в суд иск против действующего правительства, чтобы защитить право людей на справедливую пенсию.

Четвертый из представленных законопроектов вводит реальную помощь молодым родителям. При рождении первого ребенка единовременная выплата составит 50 тыс. грн, второй – 100 тыс. грн, третьего и последующих – 150 тыс. грн.

Пятый шаг – мораторий на продажу земли. Тимошенко уверена, что приоритетом должно быть развитие сельских хозяйств. Предусматривается, что фермеры, малые и средние сельхозпроизводители, которые живут и работают на земле, смогут выкупить свою землю без аукционов за счет льготных кредитов, а государство будет выкупать по рыночной цене земельные паи у тех, кто не намерен на ней работать.

Закон о деофшоризации позволит Украине получить средства для развития.

"В течение трех лет в бюджет будет привлечено не менее 320 млрд грн. Это еще один пенсионный фонд", – отметила лидер партии, добавив, что принятие закона станет "тестом на наличие политической воли у новой власти закрывать теневую экономику и коррупцию".

Седьмой законопроект предусматривает изменение налогового кодекса, которое снимет бремя по предпринимательству и отечественной экономики в целом. Речь идет об отмене 37 квазиналогов и сборов, замену коррупционного НДС налогом на реализацию, а налога на прибыль – налогом на выведенный капитал. Для селян будет введен единый налог на гектар земли.

Восьмым в списке Тимошенко назвала проект закона об отсутствии срока давности для преступлений за наживу на войне. Он будет предусматривать жесткое наказание для тех, кто использовал агрессию РФ против Украины для личного обогащения.

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