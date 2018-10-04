72 часа на выезд: Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии

Украина официально объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово Эрно Кешкеня из-за скандала с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Так, консула обвинили в нарушении 23-й статьи Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с действиями несовместимыми со статусом консульского должностного лица.

Сообщается, что он должен покинуть территорию страны в течение следующих 72 часов.

"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства", - заявили в МИД.

С чего все началось

Требование об отзыве венгерского консула в Киеве выдвинули еще две недели назад. Причиной стала видеозапись выдачи венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово.

На видео скрытой камерой сняли церемонию предоставления венгерского гражданства жителям Закарпатья. Сначала выдают паспорт, дальше раздается присяга на верность Венгрии на фоне венгерского флага. После этого якобы сотрудник консульства просит венгерском языке не рассказывать о паспорте украинским чиновникам.

Павел Климкин предложил Венгрии или доказать, что видео является фейковых, или отозвать консула Йожефа Бачкаи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что видео использовано в предвыборной борьбе в Украине для подогрева ненависти к венграм.

Будапешт пригрозил выслать украинского консула в Венгрии как шаг.

С чего все началось

Спор с Венгрией продолжается уже несколько лет. Урегулирован вопрос двойного гражданства - одна из его главных причин.

Кризис в отношениях Венгрии и Украины произошла весной 2014 года - на фоне аннексии Крыма и захвата вооруженными сепаратистами городов на Донбассе. Премьер-министр Виктор Орбан во время выступления в парламенте требовал двойного гражданства и автономии для венгров Закарпатья.

Заявления Орбана создали первый конфликт в украинском-венгерских отношениях с момента обретения независимости Украины.

В феврале 2015 Госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Арпад Янош Потап заявил, что 94 000 венгров Закарпатья получили гражданство Венгрии по упрощенной процедуре.

В марте 2017 президент Порошенко предложил изменения в закон "О гражданстве Украины", которые предусматривали, что украинские владельцы нескольких паспортов должны определиться, от какого из них отказаться. То есть те украинцы, которые решили оставить себе венгерское гражданство, должны быть лишены украинского гражданства.

5 сентября 2017 Верховная Рада приняла закон "Об образовании". Закон предусматривает, что в школах нацменьшинств обучение на родном языке после переходного периода останется только в 1-4 классах.

Поскольку до принятия этого закона почти все предметы в 176 венгроязычных школах Украины преподавались по-венгерски МИД Венгрии и некоторые представители нацменьшинства выразили протест.

МИД Венгрии начало угрожать блокировать усилия Украиныпо интеграции в ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

У Порошенко заявили, что это является скрытой территориальной претензией к стране и требует срочных мер, в частности, усиления ответственности за скрытое двойное гражданство.

Позже Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула.