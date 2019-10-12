1. Генпрокурор Рябошапка уже далеко не человек Богдана, и уже вряд ли "100-процентно моя Людина" президента. Он человек должности, не в меру амбициозный, хотя и трусливый.

2. Глобально он сбитый лётчик. Рябошапка на шару, по недальновидности, кокетничая перед грантоедами и свидетелями секты коммерческих порохоботов испортил отношения со многими людьми. Иващенко - экс-партнёр замглавы Офиса - Андрея Смирнова. Портнов, как бы они все не шарахались от него в медийной плоскости, плотно в игре. Красную линию Рябошапка перешёл со старта. Отношения испорчены не начавшись. И теперь Портнов будет уничтожать прокурора в хлам. И друзей прокурора. Поэтому все-таки есть шанс, что Стерненко и товарищи поедут в СИЗО следом за Пашинским. Вопрос: куда поедет Рябошапка?

3. Посадку Пашинского очень ревниво восприняли в провластных кабинетах чиновники с большими погонами. Должны были по протоколу они, а страна говорит спасибо Портнову.

4. Рябошапка не будет сажать "попередныкив". Не по Сеньке шапка. Помните он обещал по коррупционеры в неделю? А по итогу пидозру получила Елена Лукаш.

5. Нас ждут чудесные времена. Период историй, скандалов, резких взлётов и куда более красочных падений.

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