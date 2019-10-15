''Удержать сложно'': социолог пояснил падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на падение, сохраняется на уровне 70%.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил социолог Дмитрий Дмитрук. По его словам, опрос КМИС был проведен до 14-часового марафона президента перед журналистами. Та и в целом падение с 73% до 66% можно назвать колебанием.
Правда, в дальнейшем удержать позиции достаточно сложно, учитывая продвижение по темам урегулирования войны на Донбассе, открытия рынка земли, первых платежек за отопление. “Это острые темы, удержать такой рейтинг, при том, что в обществе относятся к теме неоднозначно, сложно. В любом случае будут потери, чтобы не делал. Консенсуса в обществе нет, поэтому работа по этим вопросам будет вызывать потери”, — сказал Дмитрук.
Владимир Зеленский
При этом какой-то граничной планки падения рейтинга президента социологи не видят. Проще говоря — “случиться может абсолютно все, что угодно”.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Активисты устроили митинги в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этой "формулы".
В сети также было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Накануне Зеленский пообещал не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу, заявив, что будет "защищать суверенитет и независимость Украины".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.