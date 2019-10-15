''Удержать сложно'': социолог пояснил падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на падение, сохраняется на уровне 70%.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил социолог Дмитрий Дмитрук. По его словам, опрос КМИС был проведен до 14-часового марафона президента перед журналистами. Та и в целом падение с 73% до 66% можно назвать колебанием.

Правда, в дальнейшем удержать позиции достаточно сложно, учитывая продвижение по темам урегулирования войны на Донбассе, открытия рынка земли, первых платежек за отопление. “Это острые темы, удержать такой рейтинг, при том, что в обществе относятся к теме неоднозначно, сложно. В любом случае будут потери, чтобы не делал. Консенсуса в обществе нет, поэтому работа по этим вопросам будет вызывать потери”, — сказал Дмитрук.

Владимир Зеленский

При этом какой-то граничной планки падения рейтинга президента социологи не видят. Проще говоря — “случиться может абсолютно все, что угодно”.

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