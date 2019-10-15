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15 октября • обновлено в 14:09
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''Удержать сложно'': социолог пояснил падение рейтинга Зеленского

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на падение, сохраняется на уровне 70%.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил социолог Дмитрий Дмитрук. По его словам, опрос КМИС был проведен до 14-часового марафона президента перед журналистами. Та и в целом падение с 73% до 66% можно назвать колебанием.

Правда, в дальнейшем удержать позиции достаточно сложно, учитывая продвижение по темам урегулирования войны на Донбассе, открытия рынка земли, первых платежек за отопление. “Это острые темы, удержать такой рейтинг, при том, что в обществе относятся к теме неоднозначно, сложно. В любом случае будут потери, чтобы не делал. Консенсуса в обществе нет, поэтому работа по этим вопросам будет вызывать потери”, — сказал Дмитрук.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

При этом какой-то граничной планки падения рейтинга президента социологи не видят. Проще говоря — “случиться может абсолютно все, что угодно”.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Дмитрук
Место
Украина
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