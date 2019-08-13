Вполне возможно, что Зеленский - это лучший Президент из числа тех, кто у нас были.
Например, он ПЕРВЫМ обратил внимание на тысячи погубленных гектаров леса и сотни тысяч исковерканных человеческих жизней на так называемом украинском ЯНТАРНОМ КЛОНДАЙКЕ.
Жители как минимум трех областей с малолетства вовлекаются в янтарную МАФИЮ ради пропитания и куска хлеба, обеспечивая миллионные состояния для чиновников-силовиков-спекулянтов-контрабандистов. Вся эта гидра мафии - прежде всего силовики, чиновники и барыги - внимательно вглядывались в этого рубаху-парня Зеленского в момент представления им Житомирского губернатора Бунечко (родственник то ли писателя Бунина, то ли кого-то из днепровских олигархов)).Ведь, похоже, что прорвавшийся в Президенты либерал, будет отнюдь не либеральным Президентом...
И это ЕДИНСТВЕННАЯ пока грустная новость для янтарной мафии. Потому что СТРАТЕГИИ борьбы с мафией у Зеленского ПОКА нет. Кроме красивых лозунгов и громогласных увольнений мелкой сошки наш народный Президент ничем еще не прославился. У нас по-прежнему ПАН ТОТ, У КОГО ПРОПАН (сжиженный газ, кстати, тоже в Украине контролирует мафия еще почище янтарной)).
Как когда-то великий Бенджамин Дизраэли, Зеленский таки вскарабкался на верхушку намыленного столба Верховной Власти. И теперь либо он упадет оттуда, как бутерброд, лицом вниз; ЛИБО:
- он поможет Народу осознать всю смертельную опасность организованной преступности (Запад считает эту угрозу намного опаснее российской угрозы);
- проведет, как Италия в 1992-93 гг, операцию "Чистые руки";
- примет Законы о борьбе с мафией и создаст для их реализации специализированную прокуратуру и другие силовые спецподразделения;
- ну, и для начала снимет неприкосновенность с народных депутатов, судей и Президента (ибо все ветви власти должны быть равны перед Законом)).
P. S. "ВЗОБРАВШИЙСЯ НА КРУТУЮ ВЕРШИНУ, ОБДУВАЕМ ВСЕМИ ВЕТРАМИ, А, УПАВШИ, РАЗБИВАЕТСЯ В ПРАХ".
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