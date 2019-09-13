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13 сентября • обновлено в 12:24
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Виктор Чайка
Виктор Чайка
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Кухарки больше не управляют портами?

Как всем известно, кораблю лучше в порту, а инвестору - лучше всего работать на концессии (вид договора о реконструкции за счет средств инвестора обьектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать этот объект на ВОЗМЕЗДНОЙ основе, собирая доход в свою пользу)).

И вот одна из первых ласточек "реформ от Зеленского": Министерство инфраструктуры объявило конкурентные и прозрачные концессионные конкурсы морских портов "Ольвия" и "Херсон". Жалко, что порты эти мелковаты - "Ольвия" под Николаевым - около 8 метров глубины, а "Херсон" - около 10 метров глубины...

Кухарки больше не управляют портами?

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По уму так начинать было с концессии на порт Южный с глубиной у причала 19 метров. Этот самый глубоководный порт Европы быстро может стать в руках ловких концессионеров и самым доходным портом Европы: ведь в него легко заходят БЕЗ ЛОЦМАНА даже корабои-"пятисоттысячники". А это не только возможность заменить токсичную формулу Роттердам-плюс на формулу "Южный-минус"(ибо в этом великолепном порту, которым небескорыстно восхищался еще великий штатовский бизнесмен Хаммер, с комфортом бы вместился всеевропейский угольный и нефтяной ХАБ, способный перерабатывать не только подпольные иранскую нефть и донбасский уголь, но и польский уголь вперемешку с легальными американскими углеводородами)).

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БУДЕМ ЖЕ НАДЕЯТЬСЯ, что эта первая концессионная ласточка принесет в Украину весну долгожданных коренных реформ. Тем более, что нет даже в нашей стране непуганных коррупционеров, более коррумпированного и грязного "прилавка", чем рядовой морской порт как оплот контрабаса. Для реконструкции этого "дна" нужны такие сильнодействующие лекарства как концессия и постоянный международный аудит.

Итак, новое обличье (если хотите, то новый слоган)) "команды Зе": СОЗИДАТЬ, РАЗРУШАЯ!

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Автор
Виктор Чайка Виктор Чайка
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Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Этот самый глубоководный порт Европы быстро может стать в руках ловких концессионеров и самым доходным портом Европы..." () Непонятно чему радоваться, ведь вся прибыль пойдет владельцу концессии? А те мелководные порты вот пусть кто берет в концессию и углубляет. А "ловко" управлять существующим Южным должен нормальный руководитель, не типа Коболева, который не купил должность, а показал свою работу на предыдущих должностях.
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