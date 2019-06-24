Загальновідомий політичний вислів стає вже сумною традицією як для старої, так і нової влади.

Попередня влада через професійних патріотів і експертів-рантожерів переконувала:

- якщо для реформ треба кнопкодавити, то це перемога;

- якщо для реформ не треба виходити з грузинського, французького чи американського громадянства, то це історична перемога;

- якщо Саакашвілі всі 5 років жив душею і серцем з Україною, це означає, що він жив в Україні.....

А тепер нова влада переконує нас у наступному:

- якщо Онищенко всі 5 років займався кінним спортом в інтересах України, це означає, що він жив в Україні;

- якщо дружина очільника СБУ громадянка Росії, то це тільки допоможе йому у боротьбі з російськими терористами;

- якщо кандидат в депутати НІКОЛИ не читав Конституцію і не мав жодного управлінського досвіду, то він буде ідеальним депутатом...

Новости Про Верховну Раду веселих і кмітливих

Отож, як працювали – те і отримали, бо сила владної дії рівна силі суспільно-політичної протидії помноженої на два!

Тільки Україна і народ - заручники "такої принциповості і таких перемог"!

Хотілось би, щоб в Україні нарешті замість принципу "Друзям - все, ворогам – закон!" запрацював інший принцип – "Закон для всіх!".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!