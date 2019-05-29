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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

А що там з депутатами-крадіями, вбивцями і мародерами?

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Підбиваємо підсумки діяльності Генпрокуратури, НАБУ, НАЗК і не проти ночі буде сказано, чесних суддів за останні 5 років влади Порошенка-Яценюка-Гройсмана.

Між іншим нагадую, що працівники вищезгаданих структур стали найбагатшими з усіх інститутів влади за зарплатами і преміями.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Отож, хочу почути публічний звіт про долю крадіїв, злочинців, вбивц і мародерів, які мали депутатську недоторканність та яку зняв парламент на вимогу Генпрокуратури.

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Нагадаю, Генпрокуратура звинуватила депутатів:

Сергія Клюєва з Опоблоку за розкрадання бюджету;

Сергія Мельничука з партії Ляшка за бандитизм і зникнення близько тисячі автоматів;

Ігоря Мосійчука з партії Ляшка за хабарництво;

Олександра Онищенка з Волі народу( раніше ПР) за мільярдні фінансові оборудки;

Бориса Розенблата з партії Порошенка за хабарництво;

Максима Полякова з партії Яценюка за хабарництво;

Олеся Довгого з Волі народу (раніше партія Черновецького) у мільярдних крадіжках майна, землі та бюджетних коштів;

Михайла Добкіна з Опоблоку за крадіжку 650 га землі;

Андрія Лозового з партії Ляшка за незаконне збагачення;

Євгена Дейдея з партії Яценюка за незаконне збагачення...

А ще низка подань, за які не проголосували у ВР:

Олександр Вілкул, Дмитро Колесніков, Сергій Дунаєв у незаконній приватизації, зловживанні влади...

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Украина
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Они же все проголосовали за закон про мову. Какие к ним могут быть притензии?
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Астахов Александр
Астахов Александр
Пане Томенко! Ви свого часу були не просто депутатом, а навіть не раз Головою парламентських комітетів Верховної Ради. І от я питаю: А що там з депутатами-крадіями, вбивцями і мародерами ради вашого скликання - IV, V та VI? Що, так само гуляють на волі? ТОді у мене питання - а чого ви тоді мовчали і заважати почала вам рада лише VIII скликання? Відповідь у мене лише одна - тому, що ви - коЗел!
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Борисс Робот
Борисс Робот
"А що там з депутатами-крадіями, вбивцями і мародерами?"... все на своих местах...!!!!!!!!!
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