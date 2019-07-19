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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Основатель и шеф-редактор "Цензор.НЕТ" Все статьи автора

Медведчука перед выборами лишили сверхприбылей в Украине

"Кабмин принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение Президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", - заявил представитель президента в Кабмине Герус.

Крайне интересное решение - спецпошлина на импорт российского дизеля введена именно на поставки по трубопроводу, который принадлежит Медведчуку и на поставки сжиженого газа, рынок которого контролирует Медведчук. Российское топливо идет к нам из РФ и из Беларуси различными видами транспорта, но спецпошлина бьет только по Медведчуку. Демонстративная антимедведчуковская акция.

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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Телеканал 24

То есть Медведчук демонстративно встречается с Путиным, купил телеканал, идет на выборы, пытается сохранить лично за собой историю с освобождением пленных. И тут спецпошлина - это как политическая реакция на попытки Медведчука усилить свое влияние. Его потери в результате введения спецпошлины по поставкам газа и дизеля из РФ могут составить 10-15 миллионов долларов в месяц. Сейчас эти деньги Медведчук вкладывает в нашу политику и в свой карман, а будет ли он платить спецпошлину и менять бизнес-схему - посмотрим. Но сигнал весьма примечательный.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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lazar galka
lazar galka
я тут слышала что хотят прикрыть минстець. готовься бутусов со своей помойкой, ты следующий
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