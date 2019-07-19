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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятель Все статьи автора

В Украине случится проимперский государственный переворот

12.4т

Утром, 22 июля, Украина проснется в совершенно другой стране. В Раде будет капитулянтское большинство. Благодаря вот этому фокусу с Зеленским, произойдет проимперский государственный переворот.

В Украине есть значительное капитулянтское меньшинство – пусть 25%, которые всегда пойдут за Бойко и Медведчуком. Но это капитулянтское меньшинство получит большинство в парламенте. Кроме партии Бойко-Медведчука, в партии "Слуга народа" есть люди из прежней администрации Януковича. Вот возьмите хотя бы Богдана. Как он сам себя характеризует? Как адвоката всех олигархов и близкого друга Портнова.

Создастся парадокс, что большинство украинского народа просто не представлено в парламенте. Думаю, что люди осознают это в течение нескольких дней или недель. Тогда самым основным вопросом будет – проглотит ли украинское общество, украинский политический класс и украинский народ вот такую ситуацию. И самое главное, а найдутся ли у него лидеры, которые возглавят протест в этой ситуации?

Если Украина сдастся – против России будут сняты санкции, а сам Путин будет полноправным членом высшего мирового сообщества. Началась борьба не только за Украину. Это принципиальнейшая борьба между добром и злом.

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Ведь эти западные проститутки очень все держат по ветру. Санкции против России – это результат громадной работы друзей Украины. Президент Трамп был против. В Европе тоже было громадное сопротивление группы, которая хотела зарабатывать деньги в путинской России. И сейчас все эти люди почувствовали сигналы прокремлевского реванша, идущие с Украины.

Так что возвращение российской делегации в ПАСЕ, которая только усугубляет все своими агрессивными действия, первый сигнал мнимого территориального воссоединяя Украины с Лугандонией.

На самом деле это будет внедрение в Украину раковой опухоли и ее распространение на всю территорию страны. И если такими вещами занимается украинская политическая элита, во всяком случае, значительная ее часть, то почему большими сторонниками украинской независимости должны быть немецкие бизнесмены или американские политики?

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Автор
Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский
Темы
Российско-украинский конфликт Война Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
Россия Выборы 2019 выборы в Украине
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Питон Каа
Питон Каа
Зеленский не может "сдать" Украину, он ею не владеет. Украину сдадут ее западные хозяева. Да уже сдали, только Россия ее целиком уже не примет (а кто кредиты будет выплачивать?). Россия возьмет только Новороссию, с западом Украины разберутся поляки и венгры, ну а центральная часть станет настоящей Украиной - нищей попрошайкой.
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lazar galka
lazar galka
зайдём с другого бока. то есть этот мудак опять предлагает "армию, мову, веру" но ведь эта хрень и прошу прощения заебала большую часть населения украины
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
lazar galka, Вранье. Население как ты тут говоришь ЗА.БАЛО совсем не это.Как и в любой стране мира населению Не НРАВЯТСЯ ТАРИФЫ и то что при этом рядом жрут в три горла ХАПУГИ. Вот и вся селява УСПЕХА Зеленского....
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Куда бежать Питарковскому?
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