Утром, 22 июля, Украина проснется в совершенно другой стране. В Раде будет капитулянтское большинство. Благодаря вот этому фокусу с Зеленским, произойдет проимперский государственный переворот.

В Украине есть значительное капитулянтское меньшинство – пусть 25%, которые всегда пойдут за Бойко и Медведчуком. Но это капитулянтское меньшинство получит большинство в парламенте. Кроме партии Бойко-Медведчука, в партии "Слуга народа" есть люди из прежней администрации Януковича. Вот возьмите хотя бы Богдана. Как он сам себя характеризует? Как адвоката всех олигархов и близкого друга Портнова.

Создастся парадокс, что большинство украинского народа просто не представлено в парламенте. Думаю, что люди осознают это в течение нескольких дней или недель. Тогда самым основным вопросом будет – проглотит ли украинское общество, украинский политический класс и украинский народ вот такую ситуацию. И самое главное, а найдутся ли у него лидеры, которые возглавят протест в этой ситуации?

Если Украина сдастся – против России будут сняты санкции, а сам Путин будет полноправным членом высшего мирового сообщества. Началась борьба не только за Украину. Это принципиальнейшая борьба между добром и злом.

Ведь эти западные проститутки очень все держат по ветру. Санкции против России – это результат громадной работы друзей Украины. Президент Трамп был против. В Европе тоже было громадное сопротивление группы, которая хотела зарабатывать деньги в путинской России. И сейчас все эти люди почувствовали сигналы прокремлевского реванша, идущие с Украины.

Так что возвращение российской делегации в ПАСЕ, которая только усугубляет все своими агрессивными действия, первый сигнал мнимого территориального воссоединяя Украины с Лугандонией.

На самом деле это будет внедрение в Украину раковой опухоли и ее распространение на всю территорию страны. И если такими вещами занимается украинская политическая элита, во всяком случае, значительная ее часть, то почему большими сторонниками украинской независимости должны быть немецкие бизнесмены или американские политики?

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