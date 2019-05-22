Йорг Хайдер, фактический основатель современного правого движения в Австрии, вернувший Австрийскую партию свободы к "ценностям" традиционного ультраконсерватизма, погиб в автомобильной катастрофе близ Клагенфурта 11 октября 2005 года.

Хайдер к тому времени был уже лидером другой партии – Альянса за будущее Австрии, но оставался главой местного самоуправления Каринтии – ехал со скоростью 142 километра в час, чтобы успеть на день рождения любимой матери. Возникал, впрочем, вопрос, почему он так спешил и для чего напился. Бульварные газеты на этот вопрос ответили: после ссоры со своим другом Хайдер, этот поборник семейных ценностей и нравственной чистоты, залечивал горе в гей-клубе столицы Каринтии – что, впрочем, случалось не так уж и часто, потому что гей-клубом Хайдеру служила молодежная организация собственной партии, пишет журналист Виталий Портников для "ЛБ".

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Разумеется, однопартийцы Хайдера с негодованием опровергли всю эту чудовищную клевету, однако настоящим испытанием для них стали не газетные публикации, а интервью, которое дал близкий друг погибшего и его преемник на посту лидера Альянса Штефан Петцнер, который тогда, ввиду отсутствия на политической арене нынешнего федерального канцлера страны Себастьяна Курца, исполнял еще и роль политического вундеркинда. 27-летний на тот момент Петцнер оплакивал Хайдера как главного человека своей жизни и не оставил ни у кого сомнений в сути отношений между партнерами и осведомленности супруги Хайдера об этой сути. В результате Петцнера пришлось сместить с должности главы "партии ценностей", а главным приобретателем политических дивидендов в связи с кончиной "иконы" ультраправого движения Европы оказался совсем другой человек – лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, который тоже долгое время, еще до Петцнера, считался фаворитом и верным учеником Хайдера. Альянс Хайдера быстро утратил популярность, АПС вновь стала единственной сильной ультраправой партией страны, а Штрахе – новой иконой ультраправого движения Европы. Нужно понимать, что именно австрийские ультраправые были первыми, кто пришел к власти в Европе, вошел в правительственную коалицию еще до успехов всяких там Нацфронтов Ле Пенов во Франции и Лиг Севера в Италии. Они еще были маргиналами, а у АПС были свои министры, даром что партия была основана бывшими членами НСДАП и офицерами вермахта.

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Пройдет всего 11 лет после гибели Хайдера и Штрахе сам станет фигурантом громкого скандала, и тоже отчасти интимного. На видео, которое стало достоянием немецких медиа, вице-канцлер Австрии рассказывает "племяннице российского олигарха" о своих политических возможностях и скандальных похождениях других австрийских политиков. А заодно обсуждает возможности финансирования собственной партии и покупки для нее одной из главных бульварных газет страны.

Фото: стопкадр видеозаписи Хайнца-Кристиана Штрахе на Ибице

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Видео буквально уничтожило и Штрахе, и коалицию консерваторов с ультраправыми, и нынешний состав австрийского парламента. И это при том, что о связях Кремля с австрийскими ультраправыми было известно давно, никто этих связей не то чтобы не скрывал – Путин лично приезжал потанцевать на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая была выдвинута на этот пост по квоте АПС. Да, доказательств финансирования не было. А танец был

И тут возникает простой вопрос – а что Путин делает среди людей, которые генеалогически связаны с национал-социализмом? Путин, этот создатель идеологии "победобесия", постоянно эксплуатирующий мифологию победы в Великой Отечественный? Путин, который бегает на акции "Бессмертного полка" с портретом собственного отца?

Ведь история АПС и ее лидеров – не игрушка. Основатель этой партии Антон Райнтайллер был не просто членом НСДАП, но занимал высокие должности в нацистской администрации. Его преемник Фридрих Петер дослужился до оберштурмфюрера в Ваффен-СС, куда пошел добровольцем – его разоблачение Симоном Визенталем стало причиной одного из самых серьезных политических кризисов в австрийской истории. Родители Хайдера – члены НСДАП, сам Хайдер, учившийся фехтованию, назвал манекена, на котором он отрабатывал удары, Визенталем. Его карьера – уже на посту главы Каринтии – чуть было не прервалась, когда он заявил о преимуществе политики Третьего Рейха перед актуальным правительством Австрии. Хайдер тогда даже ушел в отставку, но ненадолго. Штрахе до начала карьеры в АПС поддерживал постоянные контакты с "настоящими" неонацистами. Ну и что делает Путин среди такой публики?

Все дело в том, что Путину совершенно не важно, кого финансировать – ультраправых или левых радикалов, ревнителей "семейных ценностей" или сторонникам толерантности и антиглобализма, тем более, что и те, и другие никакие ценности ни в грош не ставят, а просто зарабатывают деньги на наивности и косности собственного электората. У Кремля есть простая и ясная цель – развал Европы. В Москве уверены, что крах ЕС приведет к восстановлению сферы российского влияния и возвращению "отобранных американцами" после развала СССР стран их "законному владельцу". Но пока существует НАТО, пока существует Евросоюз – рассчитывать не на что. А популисты, ультраправые, левые радикалы содействуют развалу и хаосу – поэтому им надо помогать. Тем более, что сам Евросоюз с большим трудом реагирует на реальные вызовы, что проявилось и в истории с миграционным кризисом, и в ситуации с Каталонией, и после нападения России на Украину. И всюду, где реакция запаздывает или оказывается ошибочной, влезает Кремль.

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В Украине, конечно же, тоже так. Было бы ошибочным считать, что Путин будет содействовать только откровенно пророссийским силам. Нет, Путин будет помогать каждому, чьи действия приводят к хаосу и деморализации населения, к деградации политической культуры и распаду государства. Потому что только так можно достичь реализации простого плана – вернуть всю Украину в сферу российского влияния, либо же откусить от ее территории восток и юг, а в оставшейся части создать марионеточный режим под патриотическими лозунгами. И не нужно думать, что если австрийские политики могут быть так циничны и неразборчивы, то наши – нет. Про многих можно показать такое кино, что Штрахе отдыхает.

И да, это программа "возвращения" Украины совпадает с программой "возвращения Европы" и является необходимым пунктом возрождения Советской империи. И это именно тот процесс, в котором мы живем – империя агонизирует, но пытается собрать все силы для того, чтобы возродиться и вернуть утраченное.

Мы приближаемся к кульминации этого процесса – по крайней мере, у нас.

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