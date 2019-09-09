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9 сентября • обновлено в 23:28
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Спасти Путина от трибунала

2.9т

В российской столице прошла первая после обмена заключенными между Москвой и Киевом пресс-конференция журналиста Кирилла Вышинского.

Собственно, сразу после того, как российский самолет с освобожденными Украиной россиянами и украинцами (как известно, большая часть людей, которых затребовала Россия – не ее граждане, а граждане Украины) приземлился во Внуково, стало ясно, что именно Вышинский и будет лицом этого обмена.

Об остальных освобожденных, прежде всего о бывшем командующем ПВО "Донецкой народной республики" Владимире Цемахе, выдача которого и стала причиной обмена, российские СМИ предпочитают помалкивать. Главный редактор телеканала Russia today Маргарита Симоньян даже размыла на опубликованной в социальных сетях фотографии освобожденных практически все лица – кроме лица Вышинского.

Маргарита Симоньян@M_Simonyan

Наши возвращаются. Уже летят.

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"Железный зэк" замолчал

Умолк и телеграмм-канал "железного зэка" и "снайпера ДНР" Игоря Кимаковского, который тот вел с конца августа. Как известно, Украина – не Россия, и вести такой канал проще из украинской тюрьмы, чем с российской воли.

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Впрочем, в своём телеграмм-канале Кимаковский, который воевал за "ДНР", называет себя поставщиком гуманитарной помощи населению Донбасса – не более того.

Такой же коллективный образ несправедливо арестованных и осуждённых создавал на своей пресс-конференции и Вышинский, утверждавший, что некоторые из переданных заключённых ни в чем не виноваты.

В компании убийц и террористов

Впрочем особого энтузиазма в этих словах журналиста РИА Новости не наблюдалось: Вышинский постарался максимально дистанцироваться от своих попутчиков и отметил, что мало с ними знаком. Это и неудивительно: игнорировать информацию о том, что среди переданных России людей есть классические убийцы и террористы, очень трудно – если, конечно, задумываешься о своем будущем.

А Вышинский о своём будущем задумывается – именно поэтому он практически до самого последнего времени не соглашался ни на какой обмен и выражал желание остаться в Украине, чтобы доказать свою невиновность.

Но присутствие Вышинского среди освобожденных оказалось необходимым Кремлю по одной простой причине: его выдача завершала архитектуру обмена. Архитектуру, в которой Цемах, показаний которого на процессе по "Боингу" опасалось российское руководство, – это и есть главная и, по сути, единственная фигура, ради выдачи которой Владимир Путин согласился на обмен. Вышинский – прикрытие, а все остальные – нагрузка, о которой в России не вспоминали вплоть до задержания Цемаха.

И то, что Вышинский, осознавая свою роль во всей этой операции "спасения Цемаха", а по сути, спасения Путина и российского руководства от международного трибунала, исполнению этой роли противился, вполне естественно.

Как естественно и то, что он не мог этой роли избежать.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник: belsat.eu
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Сергеевич Александр
Сергеевич Александр
Случайно попались на глаза выступления г-на Портникова 2014-2015 года. Какую же несуразицу он нес! Какие дикие прогнозы выдавал. Как уверенно и основательно широкими мазками рисовал ближайшее будущее. Прошли годы, история идет своим путем, г-н Портников своим. И любой из его читателей может прочитать или пересмотреть ролики с его выступления ми 4-5 летней давности. Составить мнение о его экспертных качествах. Но никто этого не делает. Потому что мы живем в мире пост-правды. Мире в котором многие ищут не реальные новости, а те которые ему нравятся, одни про то как все плохо у украинцев, другие про то как все плохо у русских. На эту категорию и работают те кто год за годом выдает обличительные новости и акалиптические прогнозы.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Цемах почти брат портникова, так как тоже никому на х.р не нужен. А сегодня макрон приехал к путину пригласить его. Наверное в Гаагу. Блин, ну как женщина могла родить такое чудо идиотизма, как портников?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Kuksov Micha, -вы себя в зеркало сматрели...?)
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