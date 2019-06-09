"Он хороший актер, но oдно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то" - сказал российский президент Владимир Путин о новом украинском коллеге Владимире Зеленском во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Со стороны эта оценка может показаться покровительственным комплиментом ветерана "большой политики" новичку. Но я все же хотел напомнить Владимиру Путину, кем он сам был почти 20 лет назад, когда его объявили преемником Бориса Ельцина, пишет Виталий Портников для "Радио свобода".

Владимир Зеленский

Он не был даже хорошим актером. Он вообще был никем. Когда он появился в политике, только редкие наблюдатели могли вспомнить о человеке, работавшим с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Путин прошел все карьерные ступени буквально за несколько месяцев – в условиях номенклатурной чехарды, клановой борьбы и схватки российских олигархов. Его партия "Единство" - ее тогда возглавлял будущий министр обороны Сергей Шойгу – была создана Борисом Березовским буквально за несколько месяцев, в нее вошли мало кому известные политики, спортсмены и общественные деятели. Но даже эти люди были намного, просто намного известнее Путина.

О нем никто ничего не знал – ни о его настоящей биографии, ни о его взглядах, ни о его намерениях, ни даже о его семье.

Путин может удивляться тому, что украинцы избрали своим президентом Владимира Зеленского. Но, по крайней мере, этот человек десятилетиями на виду у своих соотечественников. И он сам, и его персонажи, и самый главный персонаж – Голобородько, незадачливый президент из комедийного сериала "Слуга народа".

Критики говорят, что украинцы именно за этот персонаж и проголосовали. А за кого в 2000 году проголосовали россияне? Они проголосовали за анонима. За человека, которого им просто предложил Ельцин и который был обласкан олигархическим телевидением.

Новости Кремль ставит ультиматумы Зеленскому

Владимир Зеленский как был, так и остается на виду у своих соотечественников – и у своих сторонников, и у своих оппонентов. У него просто нет другой возможности, кроме как быть на виду. Любая попытка избежать публичности критикуется и новому президенту придется вступать в серьезный диалог с обществом.

Владимир Путин за эти два десятилетия уничтожил любые возможности для такого диалога. Он появляется только на тщательно подготовленных мероприятиях. У него практически никогда не бывает никаких публичных оппонентов. Он никогда ни с кем не встречался на политических дебатах. Его власть полностью контролирует российский телевизионный эфир и подбирается к контролю за интернетом. Его пропаганда может оправдать любую его ошибку и выдать за победу и успех даже преступление.

За эти годы профессиональный чиновник Владимир Путин научился не столько государственной деятельности, сколько исполнению роли президента России на экранах федеральных телеканалов. От Путина, которого никто не знал, не осталось и следа. Теперь Путина знает каждый – но что мы знаем о нем наверняка? Понимаем, как он принимает решения? С кем советуется? От чьих мнений зависит? Кто может его остановить? Знаем что-то о его личной жизни? Уверены в том, что то, что он говорит – его настоящая позиция? Тем более тогда, когда взгляды и даже сама информация меняются в зависимости от ситуации, как это было с аннексией Крыма?

Владимир Зеленский – актер, который стал президентом. А Владимир Путин – это президент, который стал актером.

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