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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Новые лица: кадры "Квартала" давно окончились

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Удивление общественности из-за кадровых назначений Владимира Зеленского – сейчас новая волна такого удивления возникла в связи с представлением глав областных администраций – можно понять

От нового президента, этого нового лица в украинской политике, ожидают новых кадров. А к власти сплошь и рядом возвращаются люди, которые находились на ответственных должностях до Майдана 2013-2014 годов – от главы президентской администрации до руководителей областей. Как же так?

А очень просто. Новые лица – это мантра для невежественного наивного избирателя, который просто не способен понять, что государством гораздо труднее руководить, чем подержанным автомобилем. Новым лицом может быть сам президент. Определенное количество новых лиц можно завести в парламент – чтобы они нажимали там на кнопки и делали вдохновенные лица во время телевизионных эфиров. Но для реального руководства государственными структурами необходимо иметь управленческие навыки. Кухарка не может управлять государством, она может быть лишь ширмой для тех, кто принимает решения, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Естественным образом сложилось так, что в нашей стране есть две управленческих элиты, которые сформированы во времена Леонида Кучмы – условная "помаранчевая" и условная "бело-голубая", элита Ющенко и элита Януковича, элита проукраинская и элита малороссийская. Понятно, что между ними есть огромное количество попутчиков и перебежчиков, понятно, что есть те, кто выступает в амплуа идеологических политиков, а есть те, кто выступает в амплуа технократов, но в целом границы лагерей давно очерчены не только идеологией, но и многолетними личными связями.

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Поражение Петра Порошенко (и, кстати, не только одного его, но и Юлии Тимошенко, и других политиков национал-демократического лагеря) на президентских выборах означает простую вещь, которую избиратель может не понимать и не замечать, но которая от этого никуда не девается – смену управленцев одного лагеря управленцами другого, возвращение к власти элиты Януковича.

Просто не первого ее эшелона – первый эшелон либо в Москве, либо в "Оппозиционной платформе", либо в "Оппозиционном блоке". Но это – публичные политики. А мы говорим об управленцах.

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Просто поставьте себя на место Зеленского. Кадры "Квартала" давно окончились, а ему нужно еще замещать десятки, сотни должностей. При этом управленцы, которые находятся рядом с ним, ранее тоже были частью "региональной" управленческой элиты, никого другого они просто не знают. Сам Зеленский ввиду специфики своей профессии и работы на олигархических телеканалах тоже знаком исключительно с представителями "бело-голубых". Если он когда-то сталкивался с представителями лагеря их конкурентов, то вряд ли мог с ними сблизиться ввиду совершенно непостижимой для него системы ценностей. Этих людей он привык высмеивать, а не назначать.

Поэтому да, победа Зеленского – это управленческий реванш второго эшелона бывшей "региональной" элиты, реванш приспособленцев, карьере большинства которых помешал Майдан. И их количество во власти будет увеличиваться с каждым днем, а после победы партии президента на парламентских выборах перейдет в устойчивую монополию.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:espreso.tv
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Победа Зеленского – это управленческий реванш второго эшелона бывшей "региональной" элиты ? А победа Порошенко 2014 - это чей реванш и главное: чем он закончился ? Почему Портников про это не расскажет, ведь Порошенко мало того, что не осуждён, он опять рвётся во власть, не глядя на 5 лет своего провального президенства по всем фронтам и доказанном незаконном обогащении ? Виталий расскажи об этом ! А Зеленского пока рано судить, у него и власти то ещё не было, весь аппарат и Рада - старая . А в данном случае, старая - значит плохая !
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Слынько Сергей
Слынько Сергей
Очень надеюсь, что это презЕдентство будет самым коротким.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Слынько Сергей, а чьё по-твоему должно быть самым длинным ? А вообще надежда умирает последней, а значит после тебя, как тебе вариант ?
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Manfred Anry
Manfred Anry
Слынько Сергей, Никогда не забывайте у КАКОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛО-ГОЛУБОЙ ФЛАГ. Есть такое государство. И не ,,НАШИ РЕГИОНАЛЫ,,. А флаг=ГОЛУБАЯ ШЕСТИУГОЛЬНАЯ ЗВЕЗДА НА БЕЛОМ ФОНЕ. Ну чьи регионалы поняли.И Гепа и Добкин и Медведчук и пр. и т.д.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Вот честно - при презеденте Януковиче было стыдно за государство, а при Зеленском уже стыдно за "народ"(...если эти 13 миллионов не "однородны" в своих ожиданиях, как говорят политологи, то вот эти, которые считали, что при Порохе, мы "не достаточно быстро и правильно" идем к европейским ценностям, вот они чем смотрели и "во что думали", голосуя за это недораЗумЕние из Косороговска...люмпено-рыговские понятно, а вот "архи-патриоты", эти как?)))
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Manfred Anry
Manfred Anry
Петренко Дмитрий, Чей народ украинский или БОГОИЗБРАННЫЙ
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Петренко Дмитрий, а за ющенко тебе не стыдно?
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