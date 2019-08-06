Сроки встречи нового украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом переносятся буквально каждую неделю

Более того, меняется информация и о самом формате такой встречи. Если еще несколько дней назад можно было рассчитывать на визит украинского президента в Вашингтон, то сейчас Зеленскому придётся лететь на сессию Генеральной ассамблеи ООН, чтобы пообщаться с американским президентом в кулуарах мероприятия. А такой формат общения - доказательство того, что с организацией настоящего визита у команды Зеленского ничего не получается. И напрасно президент Украины отрицает, что пользовался услугами американской лоббистской компании для защиты своих интересов в Вашингтоне. Если бы такая компания помогла бы ему найти ключ к Трампу, это стало бы успехом не только для самого президента, но и успехом для Украины. А так - не получается у Зеленского, не получается у страны. И ничего хорошего в таком отсутствии у Трампа интереса к встрече с Зеленским ни для кого из нас нет, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

При этом стоит напомнить, что само избрание Зеленского президентом привлекло внимание Трампа, американский президент звонил новому коллеге. И, на первый взгляд, можно было рассчитывать на новый формат диалога. Ведь как политик, шоумен Зеленский ближе к шоумену Трампу, чем Порошенко. И шлейфа сотрудничества с администрацией демократов у Зеленского нет.

Но за время, которое Зеленский находится во главе Украины, ожидания Трампа и его команды могли просто не получить реального подтверждения. Ведь проблема общения политиков-шоуменов между собой как раз в том, что сами они хотят производить впечатление, а от других ожидают реальных действий, а не слов и обещаний. К тому же именно сейчас Трамп фактически вошёл в режим начала предвыборной кампании, нового серьезного противостояния с демократами, в частности - с Джозефом Байденом. И от Зеленского - как и от любого другого - Трамп будет ожидать реальной поддержки, а не разговоров. Но проблема в том, что оказание такой реальной поддержки является огромным риском. Риском и в случае поражения Трампа - новый президент-демократ этого не забудет Киеву. И в случае победы - тут мы рискуем потерять двухпартийную поддержку в конгрессе США.

Поэтому задачу Зеленского по поиску взаимопонимания с Трампом не назовёшь простой. С поиском ключей к американскому президенту - в особенности в нынешних условиях предвыборной борьбы в США - не справился бы и опытный политик. Ожидать реального результата от человека, который только пытается разобраться в сложностях большой политики, было бы наивным. Оставим эту наивность избирателям Зеленского и самому бывшему шоумену.

И сделаем простой вывод - в вопросе возобновления украинско-американского диалога не стоит возлагать на Зеленского ложных надежд. По крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах. И по субъективным причинам, и, между прочим, по объективным. Да, избрание Зеленского президентом - проблема Украины. Но есть и куда большая проблема, которую никаким украинцам не решить.

Эта проблема - сам Трамп.

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