Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Непростая задача Зеленского

2.8т

Сроки встречи нового украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом переносятся буквально каждую неделю

Более того, меняется информация и о самом формате такой встречи. Если еще несколько дней назад можно было рассчитывать на визит украинского президента в Вашингтон, то сейчас Зеленскому придётся лететь на сессию Генеральной ассамблеи ООН, чтобы пообщаться с американским президентом в кулуарах мероприятия. А такой формат общения - доказательство того, что с организацией настоящего визита у команды Зеленского ничего не получается. И напрасно президент Украины отрицает, что пользовался услугами американской лоббистской компании для защиты своих интересов в Вашингтоне. Если бы такая компания помогла бы ему найти ключ к Трампу, это стало бы успехом не только для самого президента, но и успехом для Украины. А так - не получается у Зеленского, не получается у страны. И ничего хорошего в таком отсутствии у Трампа интереса к встрече с Зеленским ни для кого из нас нет, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новости
Наш Парад, їхній страх та "порошенкова хунта"

При этом стоит напомнить, что само избрание Зеленского президентом привлекло внимание Трампа, американский президент звонил новому коллеге. И, на первый взгляд, можно было рассчитывать на новый формат диалога. Ведь как политик, шоумен Зеленский ближе к шоумену Трампу, чем Порошенко. И шлейфа сотрудничества с администрацией демократов у Зеленского нет.

Но за время, которое Зеленский находится во главе Украины, ожидания Трампа и его команды могли просто не получить реального подтверждения. Ведь проблема общения политиков-шоуменов между собой как раз в том, что сами они хотят производить впечатление, а от других ожидают реальных действий, а не слов и обещаний. К тому же именно сейчас Трамп фактически вошёл в режим начала предвыборной кампании, нового серьезного противостояния с демократами, в частности - с Джозефом Байденом. И от Зеленского - как и от любого другого - Трамп будет ожидать реальной поддержки, а не разговоров. Но проблема в том, что оказание такой реальной поддержки является огромным риском. Риском и в случае поражения Трампа - новый президент-демократ этого не забудет Киеву. И в случае победы - тут мы рискуем потерять двухпартийную поддержку в конгрессе США.

Новости
100 дней президента: кроме скандалов, ничего не сделано...

Поэтому задачу Зеленского по поиску взаимопонимания с Трампом не назовёшь простой. С поиском ключей к американскому президенту - в особенности в нынешних условиях предвыборной борьбы в США - не справился бы и опытный политик. Ожидать реального результата от человека, который только пытается разобраться в сложностях большой политики, было бы наивным. Оставим эту наивность избирателям Зеленского и самому бывшему шоумену.

И сделаем простой вывод - в вопросе возобновления украинско-американского диалога не стоит возлагать на Зеленского ложных надежд. По крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах. И по субъективным причинам, и, между прочим, по объективным. Да, избрание Зеленского президентом - проблема Украины. Но есть и куда большая проблема, которую никаким украинцам не решить.

Эта проблема - сам Трамп.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Источник
Источник: espreso.tv
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
18
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы главы государства как президент мира, однако после инаугурации ситуация на юго-востоке кардинально не изменилась, а местами даже ухудшилась. Недавно Зеленский произвел замену на фронте - новым начальником так называемой «Операции объединенных сил» на Донбассе назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Такой ход вписывается в стратегию ротации, начатую с приходом команды Зеленского, но никак не обнадеживает в плане перспектив прекращения военных действий. Так, о новом командире ООС говорят, что он является другом ярого противника всего, что связано коммунистическим прошлым Вятровича и отъявленным русофобом, борцом с Московией. Похоже, что новый командующий найдет общий язык с одним из идеологов «Слуги Народа», депутатом Никитой Потураевым, который, под крылом олигарха Пинчука и за его деньги, много лет выступает против «империи». Что касается его военного партнера, то «новая метла» никогда не служила в Донбассе: Кравченко, который получил генеральские погоны из рук Главкома Порошенко еще в 2014-м, дальше Чернигова не выезжал – там расположена ставка оперативного командования «Север», прям как у немцев во время Великой Отечественной войны. Генерал Кравченко - личность непубличная, у него нет никаких страниц и каналов в соцсетях, да и в Википедии – всего несколько строк о составе семьи, образовании и военной карьере.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Golan Sim
Golan Sim
У каждого в этой жизни свои масштабы - так наш членогурман виталька портников в скором времени расскажет, как лично он, питорас, стал журнализдом. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Для союзников Украины, ЗелЁнский мутная и непонятная политическая фигура, его рефлексы бессмысленны и не имеют никакого посыла. Ничего интересного оно из себя не представляет и Трампу просто не досуг тратить свое время на такое ничтожество как зелЁнский.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel