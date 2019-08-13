Давайте сразу отвечу на все вопросы по поводу гражданства.

Нет, я не буду подаваться на украинское гражданство по новому упрощенному указу. Именно поэтому - я не хочу никаким отдельным указом. Я украинец, дед у меня родом из-под Геническа, я имею право на гражданство по закону в общем порядке - вот в общем порядке и буду делать.

Петр Порошенко мне предлагал помощь. Я не воспользовался этой возможностью тогда. Не буду пользоваться и теперь.

Потому что я не хочу ничего получать в обход кассы. Не хочу. И всё.

Есть общая очередь, есть закон - вот в общей очереди и буду стоять. Есть закон, я под него подпадаю, обязаны - выполняйте. Но впереди всех к окошечку кассы не полезу.

Есть люди, которые для Украины сделали намного больше, чем я - с какой радости я полезу впереди них?

Что касается самого указа. Он состоит из двух пунктов.

Первый - упрощение получения гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Это логично. И правильно. Если человек воевал, волонтерил, собирал деньги, закупал, пересылал, помогал - я не вижу проблем. Вика Ивлева, Алиса Ганиева, те немногие люди, которые годами требуют освобождения политзаключенных, Сенцова, крымских татар, годами выходят за них в одиночные пикеты, садятся, получают штрафы и сроки, те люди, которые собирают помощь и отвозят её морякам в Лефортово - тут, я думаю, вопросов нет. Борис Стомахин, который семь лет сидит в том числе и за свою украинскую позицию - вопросов нет. Тех, кто пять лет волонтёрит в самой Украине, не имя уже никакой возможности вернутся ни в Беларусь, ни в Россию - вопросов нет. Адвокатов моряков. Адвокатов крымских татар. Здесь вопросов нет.

Новости Взорвавшаяся Россия

Но что касается россиян, подвергшихся политическим преследованиям...

Есть институт политического убежища. Статус беженца. Они полностью перекрывают потребности предоставления убежища преследуемым по политическим мотивам.

Но при чем тут гражданство?

И, самое главное - подвергшимся преследованиям в какой период?

Потому что человек, который пять лет преотлично жил в Москве "вне политики", а потом вдруг проснулся, под лозунгом Любови Соболь "мы не "оранжевая чума" вышел на проспект Сахарова строить Рейх без коррупции, сорвал украинский флаг, получил пятнадцать суток - он тоже подвергся политическим преследованиям. Вот он точно должен стать гражданином Украины?

Имперец Вячеслав Мальцев, который "Артподготовка" и который в 2014 орал "Крымнаш, мочи бандер!", а потом подвергся политическим преследованиям - вот он по этому указу теперь будет иметь право на упрощенное получение украинского гражданства.

В комментах точно подсказывают - свинченная на камеру тётка-единороска теперь тоже может претендовать на украинское гражданство.

А не слишком ли жирно, друзья?

Вы этим указом на одну доску ставите людей, которые реально пахали, помогали, сидели, рисковали сесть или быть убитыми - и людей, которые в кокошнике орали "Ра-си-я, Ра-си-я, оле-оле-оле", а потом получили пятнадцать суток.

Тех, кто все эти годы действительно помогал Украине, боролся против войны и оккупации, в России и так уж остались единицы. Их выдавили, они вынуждены были бежать, уехали, эмигрировали, сели.

И вот вы издаете указ, в котором уравниваете тех, кто реально противостоял оккупации Украины, и тех, кто... Да вообще не пойми кто.

Зачем?

Раньше надо было за Украину бороться. А теперь - поздно уже. Поезд ушел. Водораздел уже произошёл.

Вот для тех отдельных случаев, которые я описал выше - и существует институт выдачи гражданства Президентом Украины. Этих случаев не так уж и много. Их все можно решить отдельным порядком после рассмотрения каждой кандидатуры и проверки СБУ. Меня вот СБУ проверяла, когда я подавался на посвидку. Я не вижу в этом никаких проблем. Не сахарный, не растаю.

Так вот, выдача гражданства в этих отдельных случаях - это ваша работа, Владимир Александрович. Это ВАША работа, Владимир Александрович.

А уравнять всех скопом и всем скопом выдавать украинское гражданство, чтобы только подн*ср*ть Путину в тапки...

Вы тем самым нивелируете гражданство своей страны, господин Президент. Нивелируете смерти тех, кто погибал за свободу и независимость своей страны. Вы ставите их в один ряд с тем же Вячеславом Мальцевым. Вы понимаете это?

И получать в этом случае паспорт в одном ряду не пойми с кем... Чтобы потом не знать, что ответить на вопрос "а какого, собственно, черта"...

Да нет, спасибо. Не надо.

Я с посвидкой поживу.

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