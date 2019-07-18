$20 тысяч за отказ от выборов: одиозный Манько предлагал взятку нардепу

Скандально известный доброволец АТО и нынешний глава "Единого союза патриотов Украины" Валентин Манько предлагал взятку народному депутату Игорю Мосийчуку за то, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов.

Об этом сам Мосийчук рассказал в эфире телеканала NewsOne. Фрагмент с этим заявлением опубликовал на своей странице в Facebook бизнесмен, экс-лидер партии УКРОП Геннадий Корбан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Манько предложил Мосийчуку взять $20-30 тыс. в обмен на принятие его предложения. Кроме того, он фамильярно посоветовал потратить эти деньги на "отдых с молодой женой на море". Известно, что скандальный разговор был зафиксирован на аудио и видео.

"Манько в центре нового скандала. Нардеп Игорь Мосийчук, еще один кандидат по 94-му округу, сделал заявление: Манько предложил ему, действующему депутату, взятку в $20 тыс., чтобы тот снялся с выборов и освободил округ для его патрона. Честно говоря, меня выборы по округу мало интересуют. Меня интересует шкура Манько, который, похоже, в этот раз круто попал. Мосийчук грозится написать заявление в ГБР. Теперь у Валика Манько один путь – с*ськи подмышку и в Египет", – прокомментировал новость Корбан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины Манько также выдвигает свою кандидатуру. В 2015 году Интерпол объявлял его в розыск, а позже его отстранили от должности главы Государственной службы по делам ветеранов.

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