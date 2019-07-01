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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права"Все статьи автора

Жить хорошо! А хорошо жить – еще лучше!

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В стране началась волна назначений новых губернаторов. Следом пойдут главы районных администраций. От всех этих чиновников зависит наша жизнь, а точнее её улучшение или ухудшение.

Обществу активно предлагаются "новые лица" и, кстати, уже не впервые.

Предшественник президента Зеленского тоже назначал новых – и даже с западным образованием и хорошим английским, а иногда и вовсе иноземцев. Политологи говорят, тренд такой…

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Пытаюсь вспомнить, а когда в последний раз был тренд на убедительные стратегии и людей, способных их реализовать.

Тренд на "красных директоров" – был.

Тренд на мечтательных банкиров-пчеловодов – был.

Тренд на "парней из народа" с двумя судимостями – тоже был.

И тренд на "честного олигарха, который уже наелся досыта" – был.

Сейчас тренд – на уж совсем новые лица.

Эх, а когда же будет тренд на нормальную жизнь?!

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Сегодня в Японии продолжительность жизни мужчин почти 81 год, а женщин – 87 лет. В Украине же самая низкая в Европе – 66 у мужчин и 76 у женщин.

Власти наиболее развитых стран борются за повышение продолжительности жизни своих граждан. У нас это актуально лишь для избранных.

Власти менее богатых стран борются за повышение качества жизни. В рейтинге качества жизни, обнародованном ООН летом 2018 года, Эстония – 30-я, Польша – 33-я, Украина – 88-я. У нас качественная жизнь – привилегия немногих.

Грантодатели, продвигающие в нашей стране свои идеи и не всегда бесспорные ценности, никак не могут понять, почему они не приживаются, а зачастую не воспринимаются вообще.

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Ответ на самом деле прост: для большинства украинцев сегодня главная идея – выжить. В таких условиях рассуждения о повышении продолжительности жизни сродни рассказам о межпланетных путешествиях, а разговоры о повышении её качества воспринимаются как издевательство.

Задаваясь вопросом "Кто виноват?", за ответом стоит обращаться к зеркалу. Тренды поддерживают сами украинцы-любители чуда. И не важно, что задают их политические манипуляторы за деньги олигархов.

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Следующий традиционный вопрос – "Что делать?" Ответ – забыть о "старых" и "новых" лицах и запустить процесс ускоренной селекции во власти. Выборы проводить в два раза чаше, как Италия почти сорок лет после Второй мировой войны, – может, избиратели ещё будут помнить, что претенденты на власть врали им в прошлый раз.

Для каждого министра, губернатора, мера, районного главы и целой армии различных отраслевых начальников установить простые и понятные критерии оценки результатов работы, характеризующие уровень безопасности жизни людей, – состояние экологии и качество питьевой воды, безопасность продуктов питания и медикаментов, доступность медицины и безопасность жилья, среднее время приезда скорой или спасателей, состояние общественного транспорта и школьных автобусов, уровень дорожного травматизма и, в конце концов, наличие спортзалов и тёплых туалетов в каждой сельской школе.

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Критерии могут быть разными, в зависимости от специфики местности или отрасли, могут постепенно меняться или отмирать. Неизменным должно быть одно – в каждой области два худших главы райадминистрации раз в квартал должны прощаться с должностью. То же, может, с периодичностью раз в полгода, должно происходить с губернаторами. И так на всех этажах власти и во всех направлениях. Начхать, новые они или старые и из какой партии – исключений быть не должно. Не справился – на улицу.

Если сможем задать такой тренд, может и на нашу долю выпадет качественно пожить и о продолжительности жизни порассуждать без слов-паразитов.

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Андрей СенченкоАндрей Сенченко
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Украина
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