Шестой год длится развязанная Россией война, и большинство граждан до сих пор думают, что она там, на Донбассе. На самом же деле она идёт везде, на каждом метре нашей земли и в отношении каждого из нас.

С определённого момента вооружённые силы противника перестали быть основным инструментом ведения этой войны. На первый план вышла стратегия воздействия на систему ценностей правящей, в широком смысле, элиты, реализуемая Кремлем уже два десятка лет.

Надо признать, что с системой ценностей у украинской, а по сути своей – малороссийской – элиты всегда были проблемы. Пресловутый комплекс "меншовартості" всех этих президентов, министров, губернаторов, мэров, депутатов, судей, бизнесменов и журналистов прорастал не снизу, из народа, а именно из этой самой элиты, являющейся производной от олигархического капитала, отчаянно зависимого от агрессивного соседа нашей страны.

Яркой и далеко не единственной иллюстрацией этих проблем является стремительная трансформация бывшего известного губернатора-патриота, эффективно противостоящего агрессору, в откровенного коллаборанта, подыгрывающего Путину и разрушающего конструкцию, на которой еле-еле удерживается внешняя поддержка борющейся за независимость Украины.

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Агрессор умело воздействует на основные рецепторы "элиты", развивая жадность и беспринципность до патологического состояния. Именно так появились на свет "РосУкрЭнерго", "Сбербанк России в Украине", контракты на поставку украинской электроэнергии в "Крымский федеральный округ", легальная и нелегальная торговля через линию фронта и многое другое.

В известном скандале с участием семейства свинарчуков общество увидело лишь развязную коррупцию в ближайшем окружении Порошенко. Однако надо понимать, что системная контрабанда запчастей для военной техники, так же как и наркотиков, продуктов питания и пр., через российско-украинскую границу возможна лишь при активном участии ФСБ.

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Российская спецслужба, содействуя открытию каналов контрабанды, в которых заинтересована украинская правящая элита, целенаправленно влияла на своих контрагентов с нашей стороны границы. Через "невинных" решал это влияние распространялось по цепочке на младших, а затем на старших свинарчуков, и так до самого верха. Разложение спецслужбы тоже начиналось с "посвящённого" опера, взаимодействующего с "той стороной", и доходило до ставленников Порошенко в руководстве СБУ.

Не менее драматичные процессы происходили и продолжают развиваться в СМИ. Украинская "элита", правящая умами и эмоциями граждан, за небольшим исключением сдала свои позиции и отказалась от высоких стандартов профессии. Недобрый десяток лет отечественная журналистика, переняв повадки московских коллег, беззастенчиво обслуживает очередную разложившуюся власть, олигархов или того хуже – агрессора.

Утратив ясность мысли и чёткость слова, большинство представителей четвертой власти, путая свои неряшливые формулировки со свободой выражения собственного мнения, насоздавали множество проблем с адекватной оценкой российской агрессии и оккупации и, как следствие, с квалификацией действий участников этих событий. Наши враги и "друзья" не замедлили этим воспользоваться для расшатывания Украины.

Результатом многовекторных и многослойных усилий государства-агрессора явилась глубокая публичная деградация украинской "элиты". Проявлением этой деградации стала очевидная неспособность предложить народу объединяющую идею и реальную стратегию решения наиболее острых проблем – восстановления полноценного мира, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, демонополизации и возрождения экономики, обеспечения безопасной во всех отношениях жизни людей.

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Не останавливаясь на достигнутом, агрессор приступил к новому этапу – массовому инфицированию комплексом "меншовартості" и пораженчества всего украинского народа. Именно для этого Кремлем на подставных лиц активно скупаются некогда украинские телеканалы, и ведётся массированная атака в социальных сетях.

Перед лицом информационной агрессии страна оказалась беззащитной. Все эти Министерства информации, СБУ и подразделения информационно-психологических операций армии, перезаточенные гражданскими и военными правителями на внутриполитическую борьбу и междоусобные войны, оказались не способны на системные действия, как в обороне, так и в наступлении на врага. Это ещё один повод для предъявления подозрения, а скорее обвинения правящей элите.

Страна вздыбилась в ответ на очередную провокацию агрессора – попытку проведения пропагандистского телемоста. И снова лишь ситуативная защитная реакция власти вместо кардинального решения проблемы, грозящей тяжкими последствиями, – от разных политических групп наперегонки посыпались скороспелые, предвыборного качества, идеи и законопроекты.

В такой ситуации команда "Силы права" посчитала своим долгом предложить президенту жёсткое, но необходимое в условиях российской вооружённой агрессии решение. Нами подготовлен проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения информационной безопасности государства в условиях вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории Луганской и Донецкой областей, Автономной республики Крым и г. Севастополя".

Предлагаемым законом предусматривается введение уголовной ответственности за публичное непризнание факта вооружённой агрессии РФ против Украины и оккупации части территории нашей страны. Отягчающими обстоятельствами такого преступления предлагается считать публичное непризнание агрессии и оккупации на телерадиоэфирах и в интернет СМИ, в высказываниях представителей власти и преподавателей учебных заведений.

Проектом закона также предлагается до завершения российской вооружённой агрессии против Украины наделить СНБО полномочиями по приостановлению действия лицензии на вещание для телерадиоорганизаций, способствующих такой деятельности. Срок приостановления действия лицензии – до завершения агрессии и полной деоккупации территории Украины.

Предлагаемый проект закона поможет сдержать натиск агрессора на информационном фронте, но он не даёт ответа на вопрос, как выиграть эту войну. Ответ на него сможет дать только здоровая часть политической элиты страны, ставшая украинской властью. Сегодня, завтра или никогда.

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