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6 апреля • обновлено в 15:07
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

17 тисяч гривень за 1 маску: типова історія владного менеджменту

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Спочатку вони продали всі маски за кордон. Потім вони переконували нас, що носіння масок не потрібне. Згодом вони купили собі наймодніші й найкреативніші маски та провели загальнонаціональний селфі-маскарад. Далі – вони всі проголосували за мінімальний штраф у 17 тисяч гривень за будь-яке порушення карантину, зокрема відсутність маски у громадських місцях.

Нагадаю, що серед 344 депутатів-ініціаторів цього штрафу: більшість з фракції Зеленського, депутати з ЄС на чолі з Порошенком, ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, Батьківщини на чолі з Тимошенко і Голосу на чолі з Вакарчуком та депутати з двох груп – колишні члени партії регіонів, НФ і Удару.

17 тисяч гривень за 1 маску: типова історія владного менеджменту

Нині вони задумалися, а що ми зробили?! Можливо, спочатку варто забезпечити всі аптеки, всі медичні заклади масками, комбінезонами, окулярами, антисептиками при вході до магазинів, лікарень; організувати безкоштовну роздачу захисних масок і перчаток, а потім почати штрафувати, але точно не на 17 тисяч за одну маску!

П.С. Я прихильник відповідальності всіх за порушення умов карантину, але відповідальність повинна бути адекватною і симетричною! Нагадаю, нині в Україні мінімальна зарплата – 4 тисячі 723 гривні, мінімальна пенсія – 1 тисяча 889 гривень 2 копійки!

Для прикладу, сьогодні штраф за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях аж 17 гривень; за підпал стерні, очерету – аж 170 гривень, і вже кілька років ні Уряд, ні МВС не вимагають їх перегляду і не вносять зміни до цих законів, щоправда вже давно за це нікого й не штрафують!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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