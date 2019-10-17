"100% наглость!" Нардеп от "Слуги народа" запросил жилье в Киеве для 8 помощников. Документ

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий запросил у мэрии Киева жилье для своих восьми помощников.
Фотокопию соответствующего обращения, которое адресовано мэру украинской столицы Виталию Кличко, опубликовали на Facebook-странице BIHUS.info.
"Слуги слуг, или кто здесь крайне обнаглел?!. Торохтий попросил у мэрии... дать 8 квартир своим помощникам. Надо же где-то им жить, чтобы помогать нардепу! Если это не идея для стартапа, то 100% наглость Зе-депутата!" – сказано в посте.
Киев
Коллаж
Отметим, пользователи сети в комментариях подчеркнули, что в документе не говориться о количестве квартир, а лишь указывается количество помощников.
facebook.com/bihus.info
Известно, что Богдан Торохтий – адвокат. Ранее он работал заведующим юридического сектора Государственной инспекции сельского хозяйства в Кировоградской области. В 2006-м баллотировался в Кропивницкий горсовет.
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