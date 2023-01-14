Жаль, что нельзя ненавидеть еще больше: Данилов – о ракетном ударе России по Днепру

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре. Он пожалел, что украинцы не могут ненавидеть оккупантов еще больше, чем они это уже делают все месяцы полномасштабной войны.

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Об этом Данилов написал в Twitter. Он также показал кадры с места трагедии, где погибли по меньшей мере 12 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жаль, что нельзя ненавидеть еще больше. Мы вас проклинаем до седьмого колена! Гореть вам в аду, россияне! Но не в том мире, а в этом!" – написал Данилов.

На ролике местная жительница, потерявшая сына в результате удара по жилой многоэтажке, обратилась к россиянам. Она прокляла всех граждан страны-агрессора вплоть до седьмого поколения.

По состоянию на 23:00 было известно о 12 погибших в результате ракетного удара по Днепру. Под завалами многоэтажки оставались живые люди, продолжалась спасательная операция.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, который ранее отдал приказ атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

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