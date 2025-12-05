Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки: документы

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака. Также экс-глава ОП выведен из состава Ставки Верховного Главнокомандующего.

Соответствующие указы были подписаны 5 декабря. Как отмечается, они вступают в силу со дня его опубликования.

Из Ставки Ермак выведен на основании предложения СНБО.

"Постановляю: на частичное изменение статьи №2 указа президента Украины от 24 февраля 2022 года №72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с последующими изменениями) вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Ермака", – указано в документе.

Из СНБО Ермак был уволен на основании четвертой части статьи 107 Конституции Украины (там указано, что персональный состав СНБО формирует президент).

"Постановляю: на частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июля 2025 года №501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", – указано в указе главы государства.

Где Ермак сейчас

Так или иначе, бывший руководитель ОП сохраняет места в ряде консультативно-совещательных органов при президенте. Среди них:

Национальный инвестиционный совет;

Совет по вопросам поддержки предпринимательства;

Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики.

Также Ермак продолжает входить в несколько рабочих групп и штабов. Речь идет о координационном штабе по гуманитарным и социальным вопросам, международной экспертной группе "Ермака–Макфола" и консультативной группе "Ермака–Расмуссена", занимающихся санкционной политикой в отношении РФ и вопросами гарантий безопасности Украины.

Отдельно он возглавляет Комиссию государственных наград и геральдики и входит в президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Ермак уезжает?

Отметим, что за несколько часов до этого, около 17:00, Андрей Ермак прибыл в центральный офис Службы внешней разведки Украины. Он находился там около 45 минут и после этого покинул территорию.

Несколько украинских изданий предположили, что это может быть частью подготовительных действий для пересечения границы. Более того, сразу после отъезда Ермака из ведомства глава СВРУ Олег Иващенко вызвал руководителя департамента, который занимается документами прикрытия.

Что предшествовало

Предположение о возможности выезда Ермака за границу выдвинуто на фоне событий последних недель, ведь имя бывшего главы ОП снова появляется в материалах, связанных с расследованиями НАБУ так называемого Миндичгейта. Дело в том, что Ермак фигурирует на пленках НАБУ по под псевдонимом "Али Баба".

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал "перезагрузку Офиса президента"

Утром того же дня сотрудники НАБУ и САП провели обыски в рабочем кабинете и доме Ермака на Банковой. Сообщалось, что антикоррупционные органы готовят вероятное подозрение теперь бывшему руководителю ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский еще не определился с кандидатурой нового главы Офиса президента.

