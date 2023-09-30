'Начинается возобновление украинского ВПК': Зеленский выступил на Форуме оборонных индустрий в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Форуме оборонных индустрий в Киеве. Он сообщил о создании Альянса оборонных инвестиций, который приглашает иностранные компании к сотрудничеству.

Событие произошло в украинской столице в пятницу, 29 сентября. Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, глава государства фактически заявил о начале строительства украинского военно-промышленного комплекса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По его словам, Декларацию о сотрудничестве с Альянсом оборонных инвестиций уже подписало 13 иностранных компаний.

"Для работы военно-промышленного комплекса будет введен специальный экономический режим. Производители оружия будут иметь исключительные условия", – рассказал Зеленский.

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Кроме того, по его словам, в Украине создается специальный оборонный фонд для производителей оружия. Его будут наполнять за счет дивидендов от продаж российского имущества.

Как отметил президент, о сотрудничестве с американскими оружейными производителями он договорился во время поездки в США. Они помогают в развитии украинского ВПК.

"Все что служит нам, может служить и миру. Мы формирует новый арсенал мира", – рассказал Зеленский.

В Украину на оборонный форум приехали представители 252 оборонных компаний из 30 стран Европы, Америки, Азии и Австралии. Такое масштабное событие впервые происходило в Украине на государственном уровне.

Владимир Зеленский анонсировал проведение Форума оборонных индустрий еще 18 августа 2023 года. Он предполагал, что во время мероприятия украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения. Форум призван собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности мира.

В начале сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что производители оружия из США примут участие в Форуме оборонных индустрий. Кроме того, накануне с визитом в Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню, который, вероятно, тоже примет участие в мероприятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в традиционном обращении к украинцам 16 сентября Зеленский сообщил, что международный интерес к Форуму международных индустрий очень высок, участие подтвердили 86 ведущих оборонных предприятий мира из 21 государства. Глава государства убежден, что запрос на это мероприятие полностью отражает силу и потенциал Украины – способность нации защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок.

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