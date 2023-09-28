В Украину прибыл с визитом глава минобороны Франции. Фото
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 28 сентября прибыл с визитом в Киев. Он возложил цветы у Стены памяти павших за Украину Михайловского Златоверхого монастыря.
Об этом сообщили в посольстве Франции в Украине. Там отметили, что Лекорню сопровождал посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
"День начинается с волнующего момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину", – говорится в сообщении дипломатического представительства.
Вместе с Лекорню в Киев прибыли "около 20 представителей оборонной промышленности", пишет Le Parisien. Среди них – должностное лицо компании-производителя установки Caesar, которая уже есть на вооружении Вооруженных сил Украины.
Визит проходит накануне первого Форума оборонных индустрий, на котором представители власти Украины должны встретиться с представителями более 160 оборонных компаний из 26 стран, отмечает AFP.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Утром 28 сентября в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с главой минобороны Британии Грантом Шаппсом. Среди прочего в ходе переговоров обсуждались вопросы усиления украинской ПВО.
– По данным СМИ, Украина и Франция обсуждают поставки истребителей Mirage 2000 и уже близки к заключению соответствующего соглашения. Париж уже мог начать обучение летчиков ВСУ.
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