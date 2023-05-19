Зеленский встретился с лидерами ОАЭ, Омана, Кувейта и Ирака: говорили о ситуации на фронте и украинской формуле мира. Видео

Во время своего визита в Саудовскую Аравию, президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с руководителем правительства Ирака, а также с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Кувейта. Встречи были направлены на укрепление дипломатических и экономических связей между Украиной и этими странами.

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Об этом сообщили Офис президента и сам Владимир Зеленский в Telegram-канале. Украина заинтересована в продолжении дипломатических отношений с арабскими странами.

Во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Саббаром Ас-Судани президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможности участия Ирака в реализации украинской "формулы мира" и сотрудничество в гуманитарной сфере. Зеленский также пригласил премьер-министра Ирака посетить Украину для дальнейшего обсуждения важных направлений взаимодействия между двумя странами.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом и вице-премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Заидом Аль-Нагаяном. В ходе встречи Зеленский ознакомил шейха с текущей ситуацией на фронте в Украине, а также обсудил вопросы глобальной продовольственной безопасности и выполнения "зернового соглашения". Стороны выразили готовность к обмену делегациями с целью достижения конкретных результатов и укрепления взаимодействия между Украиной и ОАЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с вице-премьер-министром Омана Асаадом бин Тариком Аль-Саидом, где они обсудили реализацию украинской "формулы мира". Зеленский выразил признательность Оману и другим странам региона за их важную роль в поддержке мирных усилий Украины.

Во время встречи с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул перспективы практического взаимодействия между Украиной и Кувейтом в различных гуманитарных вопросах. Зеленский выразил благодарность Кувейту за поддержку Украины в энергетической сфере, а также выразил намерение об усилении сотрудничества в этих областях.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом была наполнена обсуждением актуальных двусторонних отношений и глобальных вопросов. Зеленский осветил ситуацию с безопасностью в Украине и российской агрессией, а также представил основные элементы украинской "формулы мира".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно захваченного Россией Крыма. Также глава государства утвердил состав этого органа;

– Президент сообщил накануне, что провел еще одно заседание военного кабинета, участие в котором приняли все, кто отвечает за оборону Украины. Глава государства подчеркнул, что приоритетом на ближайшее время является получение дополнительных систем ПВО, дальнобойных ракет и самолетов, а также обучение украинских воинов.

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