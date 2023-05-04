Зеленский в Гааге: я здесь, чтобы привезти россиянам плохие новости

Глава государства Владимир Зеленский, находясь в рабочей поездке в Гааге, передал россиянам "привет". Он заметил, что прибыл в Нидерланды, чтобы привезти для граждан страны-агрессора плохие новости.

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Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции с главами правительств Бельгии и Нидерландов, которую транслировала пресс-служба его Офиса. Он заметил, что не уезжает из дружественных стран без конкретных результатов, направленных на усиление армии ВСУ и общей безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я уезжаю из своей страны всегда на короткий срок потому, что это нужно, а не потому, что я хочу. Для того чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости я сейчас в Гааге, вчера был в Финляндии. Мы близки к справедливости", – обозначил президент.

Напомним, что 4 мая Зеленский находится с официальным визитом в Нидерландах. Глава государства прибыл в Сенат Генеральных штатов в Гааге, где уже выступил с речью. Также президент выступил в Международном уголовном суде.

"Пожалуйста, вспомните украинцев, которые сегодня могли бы быть живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире, и мы это сделаем", – призвал дружественные государства лидер украинской нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах осознают потребность украинских Сил обороны в истребителях F-16, поэтому правительство активно ведет переговоры с европейскими партнерами для их передачи. Премьер-министр Марк Рютте сравнил этот вопрос с поставками танков "Леопард", который тоже долго вели в западных кругах, но в итоге он завершился успешно для Киева.